Netflix yıldızı milletvekili oldu. İlk açıklama geldi

Lazkani, televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösterdi.

Bu atama, oyuncunun daha önce herhangi bir hükümet deneyimi veya 2024'teki krizde herhangi bir “kayda değer” eylemi olmaması nedeniyle dikkati çekti.

Instagram'da yaklaşık 693 bin takipçisi bulunan Lazkani, kendiyle ilgili paylaşımların yanı sıra Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de yayınlıyor.