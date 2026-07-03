Netflix yıldızı milletvekili oldu. İlk açıklama geldi
03.07.2026 10:00
Son Güncelleme: 03.07.2026 10:03
Suriyeli Netflix yıldızı Rozina Lazkani, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara tarafından Halk Meclisi'ne atanan 70 kişiden biri oldu. Lazkani'den ilk açıklama geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, ülkenin geçiş döneminde görev yapacak yeni parlamentosuna yönelik atamalarını tamamladı.
Ülkenin popüler oyuncuları arasında yer alan Rozina Lazkani, Şara'nın 210 üyeli Halk Meclisi'ne doğrudan seçtiği 70 kişiden biri oldu. 36 yaşındaki oyuncu, Netflix'te yayınlanan popüler dizi Al Hayba ile tanınıyor.
Suriye Arap Haber Ajansı'nda (SANA) yer alan habere göre Lazkani, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası yeni hükümette yer alma fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyledi.
Şara'ya teşekkür eden oyuncu, “Bana duyulan bu güven, yolculuğumda ve naçizane çalışmalarımda sadece geçici bir an olarak kalmayacak, bir sorumluluk bilinciyle sürecektir.” dedi.
Lazkani, televizyonda ilk kez 2014 yılında boy gösterdi.
Bu atama, oyuncunun daha önce herhangi bir hükümet deneyimi veya 2024'teki krizde herhangi bir “kayda değer” eylemi olmaması nedeniyle dikkati çekti.
Instagram'da yaklaşık 693 bin takipçisi bulunan Lazkani, kendiyle ilgili paylaşımların yanı sıra Suriye siyasetiyle ilgili görüşlerini de yayınlıyor.
Yetkililerin SANA'ya yaptığı açıklamaya göre atananlar arasında iç savaş kurbanlarının yakınları, eski mahkumlar ve kimyasal saldırılardan sağ kurtulanlar da bulunuyor.
Atamaların Suriye'nin her köşesinden insanları bir araya getirmeyi ve parlamentonun çeşitli uzmanlık ve mesleki deneyime sahip olmasını sağlamayı amaçladığı bildiriliyor.
Doğrudan atanan 70 üyenin 15'ini kadınlar oluştururken, seçim kurulu tarafından belirlenen altı kadın üyenin de eklenmesiyle parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 21'e çıktı.
İnsan hakları örgütleriyse bu yapının ülkede kadınların ve azınlıkların ihtiyaç duyduğu temsil oranından çok uzak olduğunu söylüyor.