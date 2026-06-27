New York'ta bir milyon dairenin kirası donduruldu

Ancak perşembe günkü oylamadan saatler önce, ev sahiplerini temsil eden bir kurul üyesi, bu durumun kurul kadrolarını kendi lehine doldurmak anlamına geldiğini belirterek istifa etti.

Üye, kurulu tarafsız olma yönündeki yasal yükümlülüklerine uymamakla suçladı.

Mamdani'nin selefi tarafından atanan ve kuruldaki iki ev sahibi temsilcisinden biri olan Christina Smyth, istifa açıklamasında sonucun belediye başkanı tarafından önceden belirlendiğini ifade etti.

Christina Smyth, "Yeniden yapılandırılan kurulun bir kira dondurma kararı sunması gerekiyordu. O zamandan beri yaşanan her şey bir tiyatroydu" dedi.

Smyth ayrıca kurulun "veri toplayan bir organ olmaktan çıktığını" ve ne pahasına olursa olsun bir kira dondurma kararı vermeyi hedeflediğini dile getirdi.

Mamdani tarafından atanan Kurul Başkanı Chantella Mitchell ise kurul üyelerinin ve çalışanlarının bağımsızlık ve dürüstlük içinde görev yaptığını söyledi.

Kuruldaki diğer ev sahibi temsilcisi ve yine Mamdani'nin atadığı bir isim olan Maksim Wynn, oylama öncesinde uzun bir bildiri okurken kiracılar tarafından yuhalandı.

Ancak Wynn birkaç dakika sonra konuşmasını tamamlayıp kira dondurma lehinde oy kullandığında, kalabalığın öfkesi sevince dönüştü.

Oylama öncesindeki süreçte düzenlenen halka açık oturumlarda kiracılar kiraların dondurulmasını, hatta düşürülmesini talep etmişti.

Kiracılar, gelirlerinin enflasyona ve hızla artan faturalara yetişemediğini belirtti.

Benzer bir kira dondurma kararı, eski Belediye Başkanı Bill de Blasio döneminde 2015 ile 2021 yılları arasında sadece bir yıllık sözleşmeler için olmak üzere üç kez uygulanmıştı.