New York'ta BM zirvesi hazırlıkları. Belediye Başkanı Mamdani, Netanyahu'yu tutuklatabilir

İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mamdani’nin açıklamalarına ivedilikle tepki gösterdi.

Danon, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Belediye başkanı olarak kendi sorumluluklarına odaklanmak ve kentinde yükselen antisemitizm dalgasıyla mücadele etmek yerine, İsrail Devleti’ne saldırarak düşmanlığı körüklemeyi ve manşetlere çıkmayı tercih etmiştir" yazdı.

Danon, paylaşımını şu şekilde sürdürdü:

"Bu durum hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. İsrail Başbakanı Netanyahu New York’a gelecek, BM Genel Kurulu’na gururla hitap edecek ve İsrail’in gerçeğini ve vatandaşlarını savunmaya yönelik sarsılmaz hakkını dünyaya anlatmak için insanlığın karşısına çıkacaktır. Ve eğer burada birisi tutuklanacaksa, o da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’dir."

Netanyahu ise daha önce New York’ta katıldığı bir radyo programında Mamdani’yi Hamas’ı desteklemekle suçlayarak hakkındaki tehditleri önemsemediğini belirtmişti. Mamdani ise bu suçlamayı reddetmişti.

İsrail Başbakanı, WABC radyosuna yaptığı açıklamada, "Mamdani terör aktörlerinin yanında yer alıyor. Bence sorun şu ki, Yahudilerden ve İsrail’den nefret edenlerin en nihayetinde Amerika’dan da nefret ettiğini kabul etmiyor ve bunu umursamıyor. Gizliden gizleye Amerika’dan nefret ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.