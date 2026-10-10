New York'ta göçmen operasyonunda yine silahlar patladı. Yüzlerce kişi sokağa çıktı
10.10.2026 10:44
New York'ta göç memurlarının bir araca ateş açarak Dominikli Oscar Bergal'ı boynundan yaralaması kentte kitlesel protestolara yol açtı.
ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) memurlarının Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Oscar Bergal'ı boynundan vurarak yaralaması üzerine yüzlerce kişi sokaklara çıktı.
Önceki gün Bronx'ta düzenlenen operasyon sırasında 28 yaşındaki Bergal boynundan vurulurken, olay anında araçta yer alan beş yaşındaki bir çocuk yara almadı.
Silahlı müdahale New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında gerilime yol açtı.
Mamdani, X hesabından, Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik adımlarına karşı çıkan sol çevrelerin benimsediği "ICE lağvedilsin" çağrısını paylaştı.
Belediye Başkanı Mamdani, Trump ile görüşmek istediğini ve federal göçmenlik görevlilerinin New York'tan çekilmesini talep edeceğini bildirdi.
Demokratların kalesi konumundaki New York, yerel polis teşkilatının federal göçmenlik bürosuyla işbirliği yapmasını yasaklayan kentler arasında yer alıyor.
Mamdani'nin açıklamalarına tepki gösteren ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, belediye başkanının sözlerinin "tehlikeli olduğunu ve düşmanlığı körüklediğini" savundu.
Mullin düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Belediye Başkanı, ICE'ı ortadan kaldırırsanız kendi şehrinizin sokaklarındaki suçluları kim temizleyecek? Katilleri, hırsızları ve çete üyelerini kim toplayacak?" ifadelerini kullandı.
Dün de Manhattan'da toplanan ve birkaç cadde boyunca yürüyen yüzlerce gösterici ise "Nefrete hayır, korkuya hayır, göçmenler buraya hoş geldiniz" ve "ICE'a hayır" sloganları attı.
GÖRÜNTÜLERDE ARACIN CAMINA VURULDUĞU VE ATEŞ AÇILDIĞI GÖRÜLÜYOR
ABD medyasında paylaşılan operasyon görüntülerinde, sivil kıyafetli federal bir görevlinin silahını çekerek gümüş renkli araca doğru koştuğu yer alıyor.
Kayıtlara göre araç kısa bir süre geri manevra yaparken, görevli sürücü tarafındaki cama yumruk atıyor ve ardından ikinci bir sivil kıyafetli memur silahını çıkarıyor.
İkinci görevli silahını sürücüye doğrulturken hızla uzaklaşan araç, yoldan geçen başka bir taşıtın yan tarafına çarparak kamera açısından çıkıyor.
İç Güvenlik Bakanı Mullin, Bergal'ın kabarık bir adli sicile sahip olduğunu ve yakalanmaktan kaçmaya çalıştığını öne sürdü.
Mullin, "Bu ülkeye birkaç yıl önce yasal yollarla girdi ve geldiği günden beri suç üstüne suç işledi" dedi.
Bakan Mullin, federal ajanların ateş açtıkları sırada araçta bir çocuğun varlığından haberdar olmadıklarını da ifade etti.
"MEMURLARIN HAYATI TEHLİKEDEYDİ"
ICE yetkilisi Marcos Charles, Bergal'ın "aracından çıkması yönündeki yasal emirlere uymadığını" ileri sürdü.
Fransız AFP ajansının aktardığına göre Charles, "Ardından aracını hızlandırarak devlete ait iki ICE aracına çarptı, otomobilini bir silaha dönüştürdü ve diğer memurların üzerine sürdü" şeklinde konuştu.
ICE görevlilerinin aldıkları eğitime uygun davrandıklarını savunan Charles, "Memurlarımız, kendi hayatlarının, çalışma arkadaşlarının ve çevredeki insanların tehlikede olduğuna inanarak silahlarını ateşledi" dedi.
Operasyonlarda çoğunlukla sivil kıyafet giyen ve yüzlerini gizleyen ICE görevlileri, bu yıl içinde can kayıplarıyla sonuçlanan birçok silahlı müdahaleye karıştı.
ICE OPERASYONLARI UZUN SÜREDİR TARTIŞMA KONUSU
İç güvenlik kayıtlarına göre mart ayında 23 yaşındaki ABD vatandaşı Ruben Ray Martinez ICE kurşunlarıyla hayatını kaybetti; Texas Tribune bu olayı Trump'ın ikinci başkanlık döneminde bir Amerikan vatandaşının göçmenlik görevlilerince ilk kez öldürülmesi olarak aktardı.
Temmuz ayında Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Houston'da bir ICE görevlisinin ateşi sonucu yaşamını yitirdi.
Minnesota'da ise belgesiz göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında ABD vatandaşları Renee Good ve Alex Pretti federal göçmenlik görevlilerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.
ICE, ülke içinde göçmenlik ve gümrük mevzuatının uygulanmasından sorumlu federal kolluk kuvveti olarak faaliyet gösteriyor.
Büro, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ulusal güvenliği artırma gerekçesiyle 2003 yılında kuruldu.
Doğrudan ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı çalışan teşkilatın bünyesinde 20 bini aşkın personel yer alırken, kurumun yıllık bütçesi yaklaşık 8 milyar doları buluyor.
Sınır kapılarındaki denetimleri yürüten Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) gibi yapılardan farklı olarak ICE, operasyonlarını ABD sınırları dahilinde yoğunlaştırıyor.
Teşkilatın temel çalışma alanını ülke içindeki yasal mevzuat ihlallerinin takibi teşkil ediyor.
Bu kapsamda birim, ülkede vize veya oturum izni gibi yasal kalış hakkı kalmayan, vize süresini aşan ya da ülkeye kaçak yollarla giren kişileri tespit ediyor.
İlgili yasaları ihlal eden kişileri gözaltına alan teşkilat, göçmenlik mahkemelerindeki dava süreçlerini izleyerek sınır dışı işlemlerini icra ediyor.