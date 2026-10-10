New York'ta göçmen operasyonunda yine silahlar patladı. Yüzlerce kişi sokağa çıktı

ABD medyasında paylaşılan operasyon görüntülerinde, sivil kıyafetli federal bir görevlinin silahını çekerek gümüş renkli araca doğru koştuğu yer alıyor.

Kayıtlara göre araç kısa bir süre geri manevra yaparken, görevli sürücü tarafındaki cama yumruk atıyor ve ardından ikinci bir sivil kıyafetli memur silahını çıkarıyor.

İkinci görevli silahını sürücüye doğrulturken hızla uzaklaşan araç, yoldan geçen başka bir taşıtın yan tarafına çarparak kamera açısından çıkıyor.

İç Güvenlik Bakanı Mullin, Bergal'ın kabarık bir adli sicile sahip olduğunu ve yakalanmaktan kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

Mullin, "Bu ülkeye birkaç yıl önce yasal yollarla girdi ve geldiği günden beri suç üstüne suç işledi" dedi.

Bakan Mullin, federal ajanların ateş açtıkları sırada araçta bir çocuğun varlığından haberdar olmadıklarını da ifade etti.