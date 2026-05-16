New York’ta Türk Günü heyecanı

16.05.2026 12:29

AA

ABD'nin New York kentinde 43. Türk Günü Yürüyüşü için bayrak çekme töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı mehter takımı da katılımcılara performans sergiledi.

1981 yılında ABD’de, Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü’nün bu yıl 43’üncüsü düzenleniyor.

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasını güçlendirmesinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, 15 Mayıs 2026’da Wall Street Bowling Green Park’ta düzenlenen bayrak çekme töreniyle başladı.

Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı Mehter Takımı tarafından Türk marşları icra edildi.

 

Program çerçevesinde ayrıca Madison Square Park'ta Türk müziğinin sevilen isimleri sahne alacak.

Etkinliklerle, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyimin sunulması hedefleniyor.