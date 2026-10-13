Nidal Malik canlı yayında kurşuna dizilecek. Tartışma büyüdü, Trump da endişeli
13.10.2026 10:10
Son Güncelleme: 13.10.2026 10:20
ABD’de 17 yıl önce askeri üste 13 kişiyi öldüren eski ABD askeri Nidal Malik Hasan’ın kurşuna dizilerek infazının canlı yayınlanma ihtimali ABD'de de, dışarıda da büyük tartışmalara neden oluyor.
2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssüne düzenlediği saldırıda saldırıda 13 kişiyi öldüren, 32 kişiyi de yaralayan Filistin asıllı eski ABD askeri Nidal Malik Hasan'ın kurşuna dizilerek infazına karar verilmişti.
65 YIL SONRA BİR İLK OLACAK
2013'te askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz günlerde kurşuna dizilerek öldürülmesine karar verilen Hasan'ın infazı, 1961'den bu yana bu yöntemi uygulamayan ABD için 65 yıl sonra bir ilk olacak.
SON HALKA AÇIK İDAM 1936'DA OLMUŞTU
ABD'de son halka açık idam ise 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.
İNFAZ TARİHİ 3 ARALIK
13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan Hasan'ın 3 Aralık olarak açıklanan infaz tarihi yaklaşırken, bu infazın canlı yayınlanma ihtimali hem ABD içinde hem de dışarıda endişe ve tartışmalara neden oluyor.
ABD SAVUNMA BAKANI FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda, Nidal Malik Hasan hakkında soru sorulması üzerine, onun kurşuna dizilmesini herkesin izleyebileceğini ifade etmişti.
Savunma Bakanı, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Hasan'ın infazının kimlere açık olup kimlere olmayacağı, internet üzerinden mi veya televizyondan mı yayınlanacağı ya da sadece belirli kişilere mi sunulacağı konusu Hegseth'in açıklamasında tam netliğe kavuşmamıştı.
"TRUMP'IN DA CANLI YAYIN KONUSUNDA ENDİŞELERİ VAR"
Amerikan Axios haber sitesinin görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kaynaklar; idamın canlı yayınlanması konusunda endişeli olduğunu söyledikleri Trump'ın bu karar konusunda onaylayamayacak kadar çok tepki duyduğunu belirtiyor.
ABD Başkanı Trump, idama ilişkin bu canlı yayının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair nihai kararın henüz verilmediğini söylemişti.
MIKE JOHNSON: TERÖRİSTLER İÇİN SAFLARA ADAM ÇEKME ARACINA DÖNÜŞEBİLİR
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da, canlı yayınlanması planlanan bu infazla ilgili endişeleri olduğunu dile getirdi.
Johnson, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Buradaki endişe, teröristler için saflarına adam çekme aracına dönüşecek bir video oluşturma ihtimalinizdir." dedi.
İnfaz canlı yayınlansa bile bunu izlemeyeceğini söyleyen Cumhuriyetçi Kongre üyesi, endişeleri olan başka meslektaşları da olduğunu dile getirdi.
AVRUPA BİRLİĞİ DE ALARMA GEÇMİŞ DURUMDA
Nidal Malik Hasan’ın infazının ABD'de canlı yayınma ihtimali Avrupa Birliği'ni (AB) de şimdiden alarma geçirdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, dün yaptığı açıklamada, ABD'deki çevrim içi platformlardan olası canlı yayınlar hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, Avrupa'da çevrim içi platformların kendi kullanım koşullarını titizlikle uygulamak ve ulusal ve Avrupa mevzuatına uymakla yükümlü olduğunu söyledi.
Regnier, bunu Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında gerçekleştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, DSA'nın yalnızca çevrim içi platformlara uygulandığını ve kapsamının Avrupa ile sınırlı olduğunu kaydetti.