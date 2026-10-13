Nidal Malik canlı yayında kurşuna dizilecek. Tartışma büyüdü, Trump da endişeli

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da, canlı yayınlanması planlanan bu infazla ilgili endişeleri olduğunu dile getirdi.

Johnson, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Buradaki endişe, teröristler için saflarına adam çekme aracına dönüşecek bir video oluşturma ihtimalinizdir." dedi.

İnfaz canlı yayınlansa bile bunu izlemeyeceğini söyleyen Cumhuriyetçi Kongre üyesi, endişeleri olan başka meslektaşları da olduğunu dile getirdi.