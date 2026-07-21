Nikaragua Devlet Başkanı sandığı kapattı. Bir ülkede seçimler tarihe karışıyor

Nikaragua'da uzun süredir iktidarda olan Devlet Başkanı Daniel Ortega, Orta Amerika ülkesinde artık seçimlerin düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Ortega'nın bu kararı, gelecek yıl görev süresi dolduğunda karşı karşıya kalabileceği olası bir seçim yarışını ortadan kaldırmış oldu.

1980'lerdeki ilk başkanlık döneminin ardından 2007 yılından bu yana kesintisiz olarak iktidarda yer alan Ortega, bu kararla muhalefetin önündeki tüm yolların kapatılacağını ifade etti ancak yasağın nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Ortega, ABD destekli Anastasio Somoza diktatörlüğünün devrildiği 1979 Sandinista Devrimi'ni anmak amacıyla pazar akşamı gerçekleştirdiği konuşmada, "Hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışacakları hiçbir seçim artık burada yapılmayacak" dedi.

İki aydır ilk kez kamuoyu önüne çıkan 80 yaşındaki lider, "Yankee'ler (ABD) ve Somoza destekçileri tarafından arkalanan partilerin iktidara döneceği günler geride kaldı, bir daha asla" ifadelerini sözlerine ekledi.