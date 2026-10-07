Nobel Barış Ödülü üzerinde ABD Başkanı Trump'ın "hayaleti" dolaşıyor

Son haftalarda Nobel için eskisi kadar açıkça kulis yapmamış olsa da Trump herkesin aklının bir kenarında durmaya devam ediyor. Komite kimi seçerse seçsin, büyük bir olasılıkla bu karar doğrudan ya da dolaylı olarak ABD Başkanı'na yönelik bir eleştiri şeklinde yorumlanacak.

Trump'ın "odadaki hayalet" olduğunu söyleyen Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) Başkanı Haakon Gjerlow, Beyaz Saray'dan gelebilecek tepkiler göz önüne alındığında Nobel Komitesi'nin, "Bu ödülü vermenin faydadan çok zarar getirme potansiyeli var mı?" diye kendine sorması gerektiğini belirtiyor.

"Kulis çalışmaları her zaman olur, hatta komite üzerinde baskı kurma girişimleri de olabilir. Yani biz bunlara alışkınız" diyen Komite Sekreteri Kristian Berg Harpviken ise, "Bu, konuşmadığımız bir konu değil. Tabii ki tartışmalıyız ancak bu durumun, içerideki tartışmaları ve çıkacak kararları etkileyeceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.