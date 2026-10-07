Nobel Barış Ödülü üzerinde ABD Başkanı Trump'ın "hayaleti" dolaşıyor
07.10.2026 12:19
Kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın "hayaleti"nin, kazananı seçecek komitenin üzerinde dolaştığı yorumları yapılıyor.
Ocak 2025'te Beyaz Saray'a geri dönmesinin ardından Nobel Barış Ödülü almak için çok sıkı kampanya yürüten, hatta şu ana kadar bu ödülü alamamış olmanın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını saklamayan ABD Başkanı Doland Trump'ın 'hayaleti' bu yıl da ödülün üzerinde dolaşıyor.
Trump'ın Barış Nobeli'ni kazanmasına pek ihtimal verilmese de ödüle kimin layık görüleceğine yönelik karar üzerinde gölgesini hissettirecek.
AFP'nin haberine göre Norveçli Nobel Komitesi, Nobel Barış Ödülü alma hevesindeki Trump'ın gözünün sürekli üzerlerinde olduğunun farkında.
İran'a karşı başlattığı savaş; Grönland örneğinde olduğu gibi müttefiklerini karşısına alabildiği bölgesel hırsları ve uluslararası işbirliği kurumları ile medyaya yönelik sert tutumu, Trump'ın Barış Nobeli'ne uzanma şansını zayıflatıyor.
Son haftalarda Nobel için eskisi kadar açıkça kulis yapmamış olsa da Trump herkesin aklının bir kenarında durmaya devam ediyor. Komite kimi seçerse seçsin, büyük bir olasılıkla bu karar doğrudan ya da dolaylı olarak ABD Başkanı'na yönelik bir eleştiri şeklinde yorumlanacak.
Trump'ın "odadaki hayalet" olduğunu söyleyen Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) Başkanı Haakon Gjerlow, Beyaz Saray'dan gelebilecek tepkiler göz önüne alındığında Nobel Komitesi'nin, "Bu ödülü vermenin faydadan çok zarar getirme potansiyeli var mı?" diye kendine sorması gerektiğini belirtiyor.
"Kulis çalışmaları her zaman olur, hatta komite üzerinde baskı kurma girişimleri de olabilir. Yani biz bunlara alışkınız" diyen Komite Sekreteri Kristian Berg Harpviken ise, "Bu, konuşmadığımız bir konu değil. Tabii ki tartışmalıyız ancak bu durumun, içerideki tartışmaları ve çıkacak kararları etkileyeceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK
Nobel Barış Ödülü'nün kazananı 9 Ekim Cuma günü Norveç'in başkenti Oslo'da açıklanacak.
Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl toplam 287 kişi ve kuruluş aday gösterildi ancak adayların isimleri 50 yıl boyunca gizli tutuluyor.
NOBEL ÖDÜLLERİ 5 DALDA VERİLİYOR
İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı'nın verdiği ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.
Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.
Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.