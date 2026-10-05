Nobel haftası başlıyor. İşte tıp ödülü için öne çıkan aday

Tıp ödülünü yarın fizik, çarşamba günü ise kimya ödülleri izleyecek.

Perşembe günü açıklanacak edebiyat ödülünde, İsveç Akademisinin geçen yıl Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'ye verilen ödülün ardından bu yıl Latin Amerika'dan bir kadın yazarı seçebileceği konuşuluyor.

Edebiyat eleştirmeni Lina Kalmteg, 48 yaşındaki Arjantinli yazar Samanta Schweblin'in güçlü bir seçenek olabileceğini ifade etti.

Edebiyat kulislerinde ayrıca Antigua kökenli Amerikalı yazar Jamaica Kincaid, Çinli Can Xue, Avustralyalı Gerald Murnane ve Alexis Wright, Amerikalı Thomas Pynchon ile Meksikalı Cristina Rivera Garza'nın adları geçiyor.

Oslo'da açıklanan tek Nobel kategorisi olan barış ödülü ise cuma günü sahibini bulacak. Geçen yıl ödülü kazanan Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun ardından bazı uzmanlar bu yıl jürinin daha geniş uzlaşı sağlayan bir ismi tercih edebileceğini belirtiyor.

Geçen yıl ödülü almak için yoğun girişimlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın süreci bu yıl da yakından izlemesi bekleniyor; Machado geçen yıl aldığı Nobel madalyasını Trump'a vermişti.

Nobel Komitesi Sekreteri Kristian Berg Harpviken, AFP'ye verdiği mülakatta komiteye yönelik girişimlere değinerek "Her zaman çok fazla lobi faaliyeti ve nihayetinde komite üzerinde baskı kurma girişimleri olur. Biz buna çok alışkınız" dedi.

Barış ödülü için öne çıkan adaylar arasında, Save the Children kuruluşu ile Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden götürülen Ukraynalı çocukların geri getirilmesi için çalışan hak savunucusu Mykola Kuleba ortak aday olarak değerlendiriliyor.

Savaş ve açlıkla mücadele eden Sudan'daki geniş gönüllü ağı Acil Müdahale Odaları (ERR) ile gazeteciler açısından can kayıplarının en yüksek seviyeye çıktığı 2025 yılının ardından Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de adaylar arasında gösteriliyor.

Nobel sezonu 12 Ekim'de açıklanacak iktisat ödülüyle tamamlanacak.