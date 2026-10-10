Nobel polemiği | Barış Ödülü'nün sahibi espri yaptı, Trump kararı beğenmedi

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Syracuse kentinde partisinin seçim mitinginde yaptığı konuşmada ve kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı iletide, Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmesini eleştirdi.

Pillay'ı "Birleşmiş Milletler'de çalışan, kimsenin adını duymadığı liberal biri" olarak niteleyen Trump, ödülü asıl kendisinin hak ettiğini savundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi örnek göstererek sekiz savaşı sonlandırdığını iddia eden Trump, "Bu sekiz savaştan herhangi biriyle Nobel Ödülü alırsınız. Ben sekizini çözdüm. Hiçbir başkan bunu yapmadı" diye konuştu.

Trump, ödülü kendisinin temsil ettiği ABD'nin alması gerektiğini belirterek, komiteyi ve Norveç'i hedef aldı.

Kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu öne süren Trump, ödülün demokrasi karşıtı ve medeniyet düşmanı radikal ideologlar tarafından kalıcı olarak itibarsızlaştırıldığını öne sürdü.

Truth Social hesabındaki paylaşımında da Pillay hakkında hiçbir şey bilmediğini savunan Trump, Güney Afrikalı hukukçunun yalnızca İsrail'den nefret etmesiyle tanındığını iddia etti.

Pakistan, İsrail ve Kamboçya, çeşitli çatışmaların çözümüne katkıları gerekçesiyle Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini duyurmuştu.