Nobel polemiği | Barış Ödülü'nün sahibi espri yaptı, Trump tepki gösterdi. "Adını bile duymadım"
10.10.2026 08:59
Son Güncelleme: 10.10.2026 08:59
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmesini eleştirerek sekiz savaşı sonlandırdığı gerekçesiyle ödülü kendisinin hak ettiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Syracuse kentinde partisinin seçim mitinginde yaptığı konuşmada ve kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı iletide, Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'a verilmesini eleştirdi.
Pillay'ı "Birleşmiş Milletler'de çalışan, kimsenin adını duymadığı liberal biri" olarak niteleyen Trump, ödülü asıl kendisinin hak ettiğini savundu.
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi örnek göstererek sekiz savaşı sonlandırdığını iddia eden Trump, "Bu sekiz savaştan herhangi biriyle Nobel Ödülü alırsınız. Ben sekizini çözdüm. Hiçbir başkan bunu yapmadı" diye konuştu.
Trump, ödülü kendisinin temsil ettiği ABD'nin alması gerektiğini belirterek, komiteyi ve Norveç'i hedef aldı.
Kararın Norveç için silinmez bir leke olduğunu öne süren Trump, ödülün demokrasi karşıtı ve medeniyet düşmanı radikal ideologlar tarafından kalıcı olarak itibarsızlaştırıldığını öne sürdü.
Truth Social hesabındaki paylaşımında da Pillay hakkında hiçbir şey bilmediğini savunan Trump, Güney Afrikalı hukukçunun yalnızca İsrail'den nefret etmesiyle tanındığını iddia etti.
Pakistan, İsrail ve Kamboçya, çeşitli çatışmaların çözümüne katkıları gerekçesiyle Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini duyurmuştu.
Nobel Komitesi, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımla mücadeledeki rolü ile uluslararası hukukun etkisini genişleten çalışmaları dolayısıyla ödülün Pillay'a verildiğini bildirdi.
Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıçlık ve başkanlık, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıçlık ve 2008-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevlerini üstlenen Pillay, 2021-2025 döneminde İşgal Altındaki Filistin Toprakları konulu BM soruşturma komisyonunun başkanlığını yürüttü.
Komisyonun hazırladığı raporda İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlediği sonucuna varılmış, İsrail ise bu tespiti reddetmişti.
ESPRİ YAPTI: BİRAZ DAHA ALKIŞLARSANIZ ÖDÜLÜ TRUMP İLE PAYLAŞABİLİRİM
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın X hesabından paylaştığı görüntülerde, ödülü Nürnberg Mahkemesi'nde öğrendiğini aktaran Pillay, Gazze'deki olayları soykırım olarak niteleyen raporunun ardından cesaretinden ötürü takdir edilmesine şaşırdığını belirterek, "Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun?" ifadesini kullandı.
Pillay, Trump'ın ödülü hak ettiği yönündeki iddialarına da değinerek, "Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşabilirim" sözleriyle espri yaptı.
NAVI PILLAY KİMDİR?
Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navanethem "Navi" Pillay, apartheid rejimine karşı mücadelesi ve uluslararası adalet alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.
Güney Afrika'nın Durban kentinde 23 Eylül 1941'de dünyaya gelen Pillay, meslek hayatı boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok ilke imza attı.
Pillay, 1967 yılında Natal bölgesinde kendi hukuk bürosunu kuran ve ardından Güney Afrika Yüksek Mahkemesine atanan ilk beyaz olmayan kadın yargıç oldu. Harvard Hukuk Fakültesinden hukuk bilimleri doktorası alan Pillay, bu dereceye ulaşan ilk Güney Afrikalı kadın unvanını da elde etti.
Ülkesindeki ırkçı apartheid rejimi döneminde insan hakları mücadelesi veren Pillay, Nelson Mandela başta olmak üzere çok sayıda siyasi tutuklunun savunmanlığını üstlendi.
Uluslararası yargı organlarında da kritik roller üstlenen Pillay, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargıçlık ve başkanlık yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesinde de (UCM) hakimlik görevini yürüten Güney Afrikalı hukukçu; soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yargılanma süreçlerinde yer aldı.
Pillay, 2008-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı.
Son dönemde BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun başkanlığını yürüten Pillay, Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve savaş suçlarını belgeleyen raporlar hazırladı.