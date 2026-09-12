Norveç sarayında ikinci yas. Ağabeyinin cenazesine katıldı, iki gün sonra hayatını kaybetti

Norveç Kraliyet Ailesi, Kral Harald'ın hayatının son aylarında hem sağlık sorunları hem de kamuoyuna yansıyan tartışmalarla gündeme gelmişti.

Yılın başında ortaya çıkan belgeler, Kral Haakon'un eşi Kraliçe Mette-Marit'in pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişte sık sık iletişim kurduğunu ortaya koymuştu. Mette-Marit daha sonra Epstein ile hiç tanışmamış olmayı dilediğini söylemişti.

Kraliçe'nin önceki ilişkisinden olan ve kraliyet ailesinin resmi bir üyesi sayılmayan oğlu Marius Borg Høiby ise haziran ayında iki tecavüz suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz süreci devam ederken ev hapsinde tutulan Hoiby'ye Kral Harald'ın cenaze törenine katılması için izin verilmişti.

Kral Harald'ın ölümünün ardından tahta geçen Haakon VIII döneminin başlamasından kısa süre sonra gelen Prenses Astrid'in ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi'ni bir kez daha yasa boğdu.