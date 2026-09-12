Norveç sarayında ikinci yas. Ağabeyinin cenazesine katıldı, iki gün sonra hayatını kaybetti
12.09.2026 09:10
Norveç'te geçen ay hayatını kaybeden Kral Harald'ın ardından kardeşi Prenses Astrid de 94 yaşında yaşamını yitirdi.
SON ETKİNLİĞİ AĞABEYİNİN CENAZESİ OLDU
Norveç kraliyet ailesi kısa süre içinde ikinci kez ölüm haberiyle sarsıldı. Geçen ay 89 yaşında hayatını kaybeden Kral Harald V'nin kız kardeşi Prenses Astrid, ağabeyinin cenazesine katılmasından yalnızca iki gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti.
Norveç Kraliyet Sarayı tarafından duyurulan ölümün ardından ülkenin yeni kralı Haakon VIII, halası Prenses Astrid'in uzun yaşamı boyunca Kraliyet Ailesi'ni “sıcak ve görev bilinci yüksek bir şekilde” temsil ettiğini söyledi.
Kral Harald'ın çarşamba günü düzenlenen cenaze töreni, Astrid'in katıldığı son resmi etkinlik oldu.
NORVEÇ'TE BAYRAKLAR YARIYA İNECEK
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Prenses Astrid'in cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.
Astrid'in ölümü nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği de duyuruldu.
Prenses, 1957'den 1991'e kadar Norveç tahtında bulunan Kral Olav V'nin hayatta kalan son çocuğuydu.
22 YAŞINDA “FIRST LADY” OLDU
Astrid, Norveç Kraliyet Ailesi'nde uzun yıllar önemli bir rol üstlendi.
Annesi Veliaht Prenses Martha'nın 1954 yılında hayatını kaybetmesinin ardından henüz 22 yaşındayken Norveç'in “first lady”si görevini üstlendi.
Babası Olav'ın yeniden evlenmemesi nedeniyle Astrid bu görevi yıllarca sürdürdü.
Prenses, kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar Kraliyet Ailesi'nin önde gelen kadın temsilcisi olarak görev yaptı.
SON KEZ AĞABEYİNİN CENAZESİNDE GÖRÜLDÜ
Prenses Astrid'in son resmi görevi, ağabeyi Kral Harald'ın çarşamba günü düzenlenen cenaze töreni oldu.
35 yılı aşkın süre Norveç tahtında kalan Harald, geçen ay 89 yaşında hayatını kaybetmişti.
Cenazeye Avrupa'daki kraliyet ailelerinden çok sayıda isim ve devlet başkanı katıldı. Katılımcılar arasında Galler Prensi William ve üç İskandinav kralı da yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve beş yabancı ülkenin başbakanı da Oslo'daki törene katıldı.
Kraliyet Sarayı'ndan Oslo Katedrali'ne gerçekleştirilen cenaze alayı sırasında binlerce kişi Kral Harald'a veda etmek için güzergah boyunca toplandı.
KRALİYET AİLESİNDE ZOR DÖNEM
Norveç Kraliyet Ailesi, Kral Harald'ın hayatının son aylarında hem sağlık sorunları hem de kamuoyuna yansıyan tartışmalarla gündeme gelmişti.
Yılın başında ortaya çıkan belgeler, Kral Haakon'un eşi Kraliçe Mette-Marit'in pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişte sık sık iletişim kurduğunu ortaya koymuştu. Mette-Marit daha sonra Epstein ile hiç tanışmamış olmayı dilediğini söylemişti.
Kraliçe'nin önceki ilişkisinden olan ve kraliyet ailesinin resmi bir üyesi sayılmayan oğlu Marius Borg Høiby ise haziran ayında iki tecavüz suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Temyiz süreci devam ederken ev hapsinde tutulan Hoiby'ye Kral Harald'ın cenaze törenine katılması için izin verilmişti.
Kral Harald'ın ölümünün ardından tahta geçen Haakon VIII döneminin başlamasından kısa süre sonra gelen Prenses Astrid'in ölümü, Norveç Kraliyet Ailesi'ni bir kez daha yasa boğdu.