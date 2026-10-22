Norveç Varlık Fonu 30 milyar dolar zarar açıkladı. Yöneticisi ''teknoloji hissesi'' uyarısı yaptı

Yapay zeka sektöründeki dalgalanmalara dikkat çeken Grande, yapay zeka modellerini geliştiren şirketlerden veri merkezlerine, enerji sağlayıcılarından çip üreticilerine kadar geniş bir alanda oynaklığın arttığını söyledi.

Yapay zekanın yaygınlaşmasını yavaşlatacak olası bir teknolojik aksaklığın veya sektöre yönelik olumsuz tepkinin hisse senedi piyasalarına zarar verebileceğini belirten Grande, buna karşın söz konusu riskleri sistemik olarak değerlendirmediğini ifade etti.

Grande, fonun mevcut yatırım dağılımından memnun olduklarını ancak stratejilerini sürekli gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

DÜNYADAKİ HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN YÜZDE 1,5'İNE ORTAK

Norveç devletinin petrol ve doğal gaz gelirleriyle oluşturulan fon, dünya genelinde borsaya kote şirketlerin hisselerinin ortalama yüzde 1,5'ine sahip.

Yaklaşık 7 bin 100 şirkete yatırım yapan fonun portföyünde hisse senetlerinin yanı sıra tahviller, gayrimenkuller ve yenilenebilir enerji projeleri de bulunuyor.