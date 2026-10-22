Norveç Varlık Fonu 30 milyar dolar zarar açıkladı. Yöneticisi ''teknoloji hissesi'' uyarısı yaptı
22.10.2026 19:34
Norveç'in 2,3 trilyon dolarlık varlık fonu, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 30 milyar dolar zarar açıkladı
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 278 milyar Norveç kronu (29,7 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.
Norveç'in petrol ve doğalgaz gelirlerini değerlendiren, toplam büyüklüğü 2,3 trilyon dolara ulaşan fonun üçüncü çeyrekteki yatırım getirisi eksi yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.
Fonun zararında, yükselen faiz oranlarının tahvil yatırımları üzerindeki olumsuz etkisi belirleyici oldu. Sabit getirili menkul kıymetler, söz konusu dönemde fonun toplam varlıklarının yüzde 25,8'ini oluşturdu.
Fonun getirisi, karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan endeksin de 0,18 puan altında kaldı.
TEKNOLOJİ DEVLERİNDE TEMKİNLİ TUTUM
Fonun Üst Yönetici Yardımcısı Trond Grande, Reuters'a yaptığı açıklamada, hisse senedi piyasalarına ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik bir süredir temkinli yaklaştıklarını söyledi.
Grande, bazı büyük teknoloji şirketlerinin hisselerine endeksteki ağırlıklarından daha düşük oranda yatırım yaptıklarını belirterek, mevcut stratejilerinde şimdilik değişiklik planlamadıklarını ifade etti.
Fonun 30 Haziran itibarıyla toplam varlıklarının yüzde 23'ünü teknoloji sektörü yatırımları oluşturuyordu.
Yapay zeka sektöründeki dalgalanmalara dikkat çeken Grande, yapay zeka modellerini geliştiren şirketlerden veri merkezlerine, enerji sağlayıcılarından çip üreticilerine kadar geniş bir alanda oynaklığın arttığını söyledi.
Yapay zekanın yaygınlaşmasını yavaşlatacak olası bir teknolojik aksaklığın veya sektöre yönelik olumsuz tepkinin hisse senedi piyasalarına zarar verebileceğini belirten Grande, buna karşın söz konusu riskleri sistemik olarak değerlendirmediğini ifade etti.
Grande, fonun mevcut yatırım dağılımından memnun olduklarını ancak stratejilerini sürekli gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.
DÜNYADAKİ HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN YÜZDE 1,5'İNE ORTAK
Norveç devletinin petrol ve doğal gaz gelirleriyle oluşturulan fon, dünya genelinde borsaya kote şirketlerin hisselerinin ortalama yüzde 1,5'ine sahip.
Yaklaşık 7 bin 100 şirkete yatırım yapan fonun portföyünde hisse senetlerinin yanı sıra tahviller, gayrimenkuller ve yenilenebilir enerji projeleri de bulunuyor.