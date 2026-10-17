Nüfusu eriyen ülkede göçmen sayısı rekor kırdı: 4,28 milyon kişi
17.10.2026 09:09
Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı nüfusun yüzde 3,5'ine denk gelen 4,28 milyonla zirveye ulaştı. Nüfusu yılda 900 binden fazla eriyen ülkede hükümet, göçmen karşıtı tepkiler üzerine adım attı.
Nüfusu hızla yaşlanan ve her yıl yüz binlerce kişi azalan Japonya, kapılarını dışarıya ne kadar açması gerektiği konusunda derin bir ikilem yaşıyor.
Ülkede yabancı karşıtı sesler yükselirken, resmi veriler ülkede yaşayan yabancı sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.
Japonya Göç Hizmetleri Ajansının açıkladığı verilere göre, haziran ayı sonu itibarıyla kısa süreli ziyaretçiler hariç ülkede ikamet eden yabancıların sayısı 4,28 milyona ulaştı.
Bu sayı, geçen yılın sonuna kıyasla 156 bin kişilik bir artışa işaret ediyor ve hükümet tahminlerine dayanan hesaplamalara göre toplam nüfusun yaklaşık yüzde 3,5'ini oluşturuyor.
"YABANCI ÇALIŞANLARA BEL BAĞLAMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"
Kansai Uluslararası Çalışmalar Üniversitesinde konuk profesör olan göç uzmanı Toshihiro Menju, AFP'ye yaptığı açıklamada, Japonya'nın yüksek nitelikli uzmanlardan hizmet sektörü çalışanlarına kadar her kademede iş gücü açığıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Nüfusun yılda 900 binden fazla azaldığına işaret eden Menju, "Yabancı çalışanlara güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.
Menju, hükümetin yapay zeka ve robotik kullanımı ile kadınların ve yaşlıların iş gücüne daha fazla katılımı gibi adımlarının bu açığı kapatmaya yetmediğini belirtti.
Ülkedeki iş dünyası da hükümete yabancı sakinleri destekleyecek kapsamlı bir politika oluşturma çağrısı yapıyor.
ÜLKEDE GÖÇMEN KARŞITLIĞI YÜKSELİYOR
İş dünyasının taleplerine rağmen kamuoyunda yükselen göçmen karşıtı dalga hükümetin adımlarını doğrudan etkiliyor.
Kendini "önce Japonya" sözleriyle tanımlayan ve göçü "sessiz istila" olarak niteleyen Sanseito partisi, geçen yılki parlamento üst kanat seçimlerinde önemli kazanımlar elde etti.
Sosyal medyada ise yabancıların sosyal yardım ödemelerinin büyük bir kısmını aldığına ve sokakları daha güvensiz hale getirdiğine dair asılsız iddialar yayılıyor.
Bu atmosfer Başbakan Sanae Takaichi'yi daha sıkı düzenlemeler getirmeye yöneltti.
Japonya bu ay daimi ikamet kurallarını zorlaştırarak yabancıların daha yüksek yıllık gelire ve daha iyi Japonca bilgisine sahip olması şartını getirdi.
Menju, yeni düzenlemelerin etkisinin şimdiden görülmeye başlamış olabileceğini, yabancı yerleşik sayısındaki artışın bir önceki yıl 360 bin iken son bir yılda yaklaşık 300 bine gerilediğini aktardı.
Daimi ikamet almanın zorlaşması halinde insanların uzun vadeli kalmaktan vazgeçeceğini kaydeden uzman, zayıf yen ve düşük ücretlerin de yabancıları uzaklaştırabileceğini ifade etti.
Menju buna rağmen, iş gücü açığı nedeniyle yabancı nüfusun 2040'lı yıllarda 10 milyona ulaşmasını bekliyor.
Öte yandan Japonya Adalet Bakanlığı, ülkede vize süresini aşarak yasa dışı durumda kalan yabancıların sayısının 1 Temmuz itibarıyla yıl başına göre yüzde 4,8 azalarak yaklaşık 65 bine gerilediğini duyurdu.