Nüfusu eriyen ülkede göçmen sayısı rekor kırdı: 4,28 milyon kişi

Kansai Uluslararası Çalışmalar Üniversitesinde konuk profesör olan göç uzmanı Toshihiro Menju, AFP'ye yaptığı açıklamada, Japonya'nın yüksek nitelikli uzmanlardan hizmet sektörü çalışanlarına kadar her kademede iş gücü açığıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Nüfusun yılda 900 binden fazla azaldığına işaret eden Menju, "Yabancı çalışanlara güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.

Menju, hükümetin yapay zeka ve robotik kullanımı ile kadınların ve yaşlıların iş gücüne daha fazla katılımı gibi adımlarının bu açığı kapatmaya yetmediğini belirtti.

Ülkedeki iş dünyası da hükümete yabancı sakinleri destekleyecek kapsamlı bir politika oluşturma çağrısı yapıyor.