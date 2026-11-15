Nvidia skandalında adı geçen Megaspeed şirketinden açıklama
15.11.2026 15:47
ABD merkezli yapay zeka çip devi Nvidia'da CEO Jensen Huang'ın istifasıyla sonuçlanan yasak aşk ve casusluk skandalının odağındaki Alice Huang'ın eski şirketi Megaspeed açıklama yaptı.
NVIDIA'NIN RESMİ BULUT BİLİŞİM ORTAKLARINDAN
Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ile adı yasak aşk skandalına karışan ve Çin'e istihbarat sağlandığı iddia edilen Çin vatandaşı Alice Huang'la ilgili olarak Nvidia'nın resmi bulut bilişim ortaklarından Megaspeed firması açıklama yaptı.
“AĞUSTOS 2025'TE ŞİRKETİMİZDEN AYRILDI”
Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkan Alice Huang'ın, Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticilerinden biri olduğu biliniyordu.
New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberle ortaya çıkan ve bütün dünyada yankı bulan "bal tuzağı" casusluk skandalının ardından, Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirdiği iddiasıyla inceleme altında olan Singapur merkezli Megaspeed International bugün bir açıklama yaparak, Alice Huang'ın Ağustos 2025'te şirketten ayrıldığını duyurdu.
Megaspeed'den yapılan açıklamada, "Alice Huang, 30 Ağustos 2025 itibarıyla Megaspeed'den resmen ayrılmıştır ve halihazırda şirkette hiçbir görevi bulunmamaktadır. Megaspeed, Alice Huang'ın kişisel ve özel meseleleri hakkında yorum yapmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İNCELEME ALTINDAKİ MEGASPEED NEYLE SUÇLANIYOR?
Megaspeed, Çinli firmaların ABD ihracat kontrollerini aşabilmesi amacıyla, Nvidia çiplerini Güneydoğu Asya'daki kendi veri merkezleri için satın alarak bunları daha sonra Çin'e yönlendirmekle suçlanıyor.
Firma tarafından bugün yapılan açıklamada, yürüttükleri işlerin meşru ve yasal olduğu savunulurken; şirketleri, tedarik zincirleri ve küresel operasyonlarıyla ilgili "doğrulanabilir kanıtlarla desteklenmeyen" iddialardan haberdar oldukları ifade edildi.
Megaspeed ayrıca, bazı gelişmiş çiplerin Çin'e transferini kısıtlayan ABD ihracat kontrol yasaları kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin kapsamlı bir iç soruşturma yürütmek üzere dışarıdan bir hukuk danışmanı tuttuklarını açıkladı.
Singapur polisi ise Megaspeed hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini söyledi.
ALICE HUANG ÇİN'E DÖNDÜ
Soyadları aynı olsa da Jensen Huang ile herhangi bir akrabalığı bulunmayan Alice Huang, bu ilişki sürecinde Jensen Huang'dan edindiği bilgileri Çin'e sızdırmakla suçlanıyor.
Son bilgilere göre, casusluk iddiaların odağında bulunan ve Huang Le olarak da bilinen Alice Huang bir süre önce Çin'e döndü.
Nvidia'nın kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) olan 63 yaşındaki Jensen Huang ise, geçen perşembe günü CEO'luk görevinin yanı sıra yönetim kurulu üyeliğinden de istifa etti.
Jensen Huang daha önce Nvidia çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, evlilik dışı ilişkisini kabul ettiğini bildirmişti. Bunun ardından Nvidia'da kendisi hakkında iç soruşturma başlatılırken, hem şirkete hem de kendisine, yatırımcıları yanıltmaktan dava açılmıştı. Skandalla birlikte şirket hisselerinde çok büyük kayıplar yaşanmıştı.