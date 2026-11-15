Nvidia skandalında adı geçen Megaspeed şirketinden açıklama

Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ile adı yasak aşk skandalına karışan ve Çin'e istihbarat sağlandığı iddia edilen Çin vatandaşı Alice Huang'la ilgili olarak Nvidia'nın resmi bulut bilişim ortaklarından Megaspeed firması açıklama yaptı.

“AĞUSTOS 2025'TE ŞİRKETİMİZDEN AYRILDI”



Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıkan Alice Huang'ın, Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticilerinden biri olduğu biliniyordu.

New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberle ortaya çıkan ve bütün dünyada yankı bulan "bal tuzağı" casusluk skandalının ardından, Nvidia çiplerini Çin'e yönlendirdiği iddiasıyla inceleme altında olan Singapur merkezli Megaspeed International bugün bir açıklama yaparak, Alice Huang'ın Ağustos 2025'te şirketten ayrıldığını duyurdu.