Nvidia'daki casusluk skandalı: Milyarlarca dolarlık ticaret şirketin ofisleri boş çıktı

Nerede yaşadığı, nerede çalıştığı ve ne zaman doğduğu kesin olarak saptanamayan Alice Huang'ın etkisi, Singapur'daki sade ofisten Güneydoğu Asya'daki dev veri merkezlerine ve Silikon Vadisi'nin yönetim kurulu odalarına kadar uzanıyor.

Singapur ticari kayıtlarında Hong Kong pasaportuna sahip Çin vatandaşı olarak tanımlanan Huang'ın, HK01 medya kuruluşunun haberine göre Çin'in denize kıyısı olmayan Hunan eyaletinde doğduğu ve medya eğitimi almak için Hong Kong'a gittiği belirtiliyor.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin muhabirlerinden, sosyal medya platformu Weibo'da Huang ile birlikte çalıştığını yazdı ancak paylaşımını daha sonra sildi.

Çinli bir yatırım şirketi tarafından yayımlanan kurumsal özgeçmiş ise Huang'ın Asya yatırım bankacılığındaki hızlı yükselişini gözler önüne seriyor.

Özgeçmişteki bilgilere göre Huang, 2012 yılı civarında HSBC'de üst düzey bir görev üstlendikten sonra CITIC Securities ve Shanghai Hexi Investment bünyesinde çalıştı.

Hong Kong'da dosyalanan şirket kayıtlarında ise Huang, Çin'in popüler araç çağırma platformu T3'ü işleten Nanjing Lingxing Technology şirketinin yöneticisi olarak yer alıyor.

Nanjing Lingxing Technology'nin diğer önemli yatırımcıları arasında Alibaba ve Tencent'in yanı sıra devlet destekli otomobil üreticileri China FAW ve Dongfeng Motor Group da sayılıyor.