Nvidia'daki skandalla ilgili bilinenler: CEO'nun bir yasak aşkı daha ortaya çıktı, Tayvan da karıştı
12.11.2026 10:41
Yapay zeka çip devi Nvidia'yı sarsan yasak aşk ve casusluk skandalı Tayvan'a da sıçradı. Şirket CEO'su Jensen Huang'ın evlilik dışı bir ilişkisi daha ortaya çıktı. İşte yaşanan tüm gelişmeler.
Dünyanın en büyük yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ile adı yasak aşk skandalına karışan ve Çin'e istihbarat sağlandığı iddia edilen Çin vatandaşı Alice Huang'ın, küresel yarı iletken endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olan Tayvan'a 2024 ila 2025 yılları arasında sekiz kere giriş yaptığı ortaya çıktı.
TAYVAN NEDEN ÖNEMLİ?
Çin ile ABD arasındaki rekabetin tam ortasında bulunan Tayvan, kendi kendini yöneten bir ada ancak Çin bu toprakların kendine ait olduğunu savunuyor.
Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın, ABD'li çip devi Nvidia'nın üst yöneticisi Huang ile yaşadığı ilişki sırasında Çin'e bilgi sızdırdığına ve Çin istihbaratına çalıştığına inanılıyor. Pekin ise bütün bu iddiaları reddediyor.
SKANDAL TAYVAN'A NASIL SIÇRADI?
Skandalı ortaya çıkaran New York Times gazetesindeki haberde, ABD'nin 2024 gibi erken bir tarihte, Tayvan'a, Alice Huang'ın hareketlerini takip etmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayan Tayvanlı milletvekilleri, Alice Huang'ın Tayvan'a giriş çıkışlarıyla ilgili soru önergesi verdi.
Bunun üzerine Tayvan Anakara İşleri Konseyi Bakanı Çiu Çui-Çeng, milletvekillerine yaptığı açıklamada, Alice Huang'ın "standart iş ziyareti statüsü" ile Hong Kong pasaportu kullanarak Tayvan'a giriş yaptığını ve o dönemde kendisiyle ilgili herhangi bir özel uyarı bulunmadığını söyledi.
Bakan Çiu, "En azından biz Anakara İşleri Konseyi olarak konuyla ilgili herhangi bir bilgi almadık. Almış olsaydık, giriş taramalarımızı ve sınır geçiş yönetimimizi kesinlikle sıkılaştırırdık." dedi.
Alice Huang'ın Tayvan'a 2024'te üç kez, 2025'te de beş kez giriş yaptığını söyleyen Bakan Çiu kayıtlarda bu yıla ait herhangi bir giriş görünmediğini ekledi.
Bakanı Çiu Çui-Çeng, "Huan'ın, Tayvan için bir tehdit oluşturduğuna inanmamıza yol açacak sizin bahsettiğiniz türden kritik bir istihbarata sahip olsaydık, onu kesinlikle daha sıkı bir denetleme için fişlerdik." dedi.
GÜVENLİK KURUMLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Hükümet, Tayvan'ın güvenlik kurumlarının olayı soruşturduğunu açıklarken, kabine sözcüsü Michelle Lee de Alice Huang ile ilgili herhangi suç şüphesine veya soruşturma prosedürlerine dair şu anda kamuya açık bir bilgi bulunmadığını söyledi. Lee, "Bir suç unsuru söz konusu olsa bile devam eden bir soruşturmada gizlilik ilkesi gereği daha fazla yorum yapamayız." ifadelerini kullandı.
NVIDIA YÖNETİCİSİNE "BAL TUZAĞI" KURDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN ŞİMDİ NEREDE?
Nvidia'daki bu "bal tuzağı" casusluk skandalının ardından Jensen Huang'a şirket içi soruşturma ve yatırımcılar tarafından da dava açılırken, casusluk iddiaların odağında bulunan ve Huang Le olarak da bilinen Alice Huang'ın da Çin'e döndüğü belirtiliyor.
JENSEN HUANG GÖREVDEN ALINACAK MI?
Skandalın ardından birkaç günde piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar gerileyen Nvidia'nın yönetim kurulu, şirketin uzun süredir görevde olan Üst Yöneticisi (CEO) Huang'ı görevden alıp almamaya karar vermek üzere toplandı.
ABD istihbaratının casusluk iddiasını içeren raporunun ardından soruşturma başlatan şirkette, kurucu ortak Huang'ın belirgin bir halefi bulunmuyor. Huang, Nvidia hisselerinin yaklaşık yüzde 3,6'sına sahip. Bloomberg, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ın yerine geçebilecek isimleri belirlemek için dışarıdan bir şirketle çalıştığını bildirdi.
BİR YASAK İLİŞKİ İDDİASI DAHA: SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLMİŞ
New York Times gündemi sarsacak bir habere daha imza atarak, 63 yaşındaki CEO Huang'ın, kendisine bağlı çalışan bir şirket yöneticisiyle daha evlilik dışı ilişki yaşadığını öne sürdü.
Gazete, şirkette çalışmış beş kişiye dayandırdığı haberinde, söz konusu kişinin Nvidia Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kimberly Powell (48) olduğunu iddia etti.
Kendisi de evli olan Powell ile Huang'ın, mart ayında California'da düzenlenen Nvidia konferansında bir otelde samimi görüntülerinin kaydedildiği bilgisini veren gazete, videonun kendileri tarafından henüz görülmediğini belirtti.
KANUNLAR ÖNÜNDE DURUM NE?
Skandalda son perde, hem Nvidia hem de şirketin üst yöneticisi Jensen Huang hakkında, Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açılması oldu.
California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.
Dilekçede, Nvidia'nın çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamaları ile Jensen Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu. Söz konusu açıklamaların, Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.
Davacı taraf, Nvidia ve Huang'ın söz konusu açıklamalarla şirketin itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit edebilecek ulusal güvenlik endişelerine yol açan bilgileri açıklamadığını savunarak yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etti.
SKANDALIN BİR UCU TRUMP'A BİLE DOKUNUYOR
New York Times gazetesinin ekim sonunda yayımladığı haberde, ABD makamlarının, Alice Huang'ı, ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e ulaştırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle daha önce de takibe aldığı aktarılmıştı. Haberde, söz konusu ilişkinin Alice Huang'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka politikalarına ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi edinme imkanı sağlamış olabileceği de öne sürülüyordu.