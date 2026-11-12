Nvidia'daki skandalla ilgili bilinenler: CEO'nun bir yasak aşkı daha ortaya çıktı, Tayvan da karıştı

Skandalı ortaya çıkaran New York Times gazetesindeki haberde, ABD'nin 2024 gibi erken bir tarihte, Tayvan'a, Alice Huang'ın hareketlerini takip etmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayan Tayvanlı milletvekilleri, Alice Huang'ın Tayvan'a giriş çıkışlarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Bunun üzerine Tayvan Anakara İşleri Konseyi Bakanı Çiu Çui-Çeng, milletvekillerine yaptığı açıklamada, Alice Huang'ın "standart iş ziyareti statüsü" ile Hong Kong pasaportu kullanarak Tayvan'a giriş yaptığını ve o dönemde kendisiyle ilgili herhangi bir özel uyarı bulunmadığını söyledi.

Bakan Çiu, "En azından biz Anakara İşleri Konseyi olarak konuyla ilgili herhangi bir bilgi almadık. Almış olsaydık, giriş taramalarımızı ve sınır geçiş yönetimimizi kesinlikle sıkılaştırırdık." dedi.

Alice Huang'ın Tayvan'a 2024'te üç kez, 2025'te de beş kez giriş yaptığını söyleyen Bakan Çiu kayıtlarda bu yıla ait herhangi bir giriş görünmediğini ekledi.

Bakanı Çiu Çui-Çeng, "Huan'ın, Tayvan için bir tehdit oluşturduğuna inanmamıza yol açacak sizin bahsettiğiniz türden kritik bir istihbarata sahip olsaydık, onu kesinlikle daha sıkı bir denetleme için fişlerdik." dedi.

GÜVENLİK KURUMLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hükümet, Tayvan'ın güvenlik kurumlarının olayı soruşturduğunu açıklarken, kabine sözcüsü Michelle Lee de Alice Huang ile ilgili herhangi suç şüphesine veya soruşturma prosedürlerine dair şu anda kamuya açık bir bilgi bulunmadığını söyledi. Lee, "Bir suç unsuru söz konusu olsa bile devam eden bir soruşturmada gizlilik ilkesi gereği daha fazla yorum yapamayız." ifadelerini kullandı.