Ofisine döndü, gözlerine inanamadı. "Bundan hemen kurtulmam gerek"

İngiltere'De Norfolk Yaban Hayatı Vakfına bağlı Trinity Broads doğa koruma alanının müdürü olan Eilish Rothney, dönüştürülmüş bir nakliye konteynerinden oluşan ofisinde bir yaban arısı kolonisinin yuva kurduğunu fark etti.

Rothney o anı, "Kovanı doğrudan kapımın iç tarafına inşa ettiler" sözleriyle anlatıyor:

"İlk düşüncem, 'Eyvah, bundan hemen kurtulmam gerek' oldu. Fakat sonra durup düşündüm: 'Bir dakika, neden? Bunu neden yapmak zorundayım?'"

Bu kararın üzerinden iki ay geçtikten sonra Rothney, artık boyu bir metreyi aşan ve klasörlerle dolu koca bir kitaplığı tamamen kaplayan kovanla aynı ofisi paylaşıyor.

Arıların, çiğnenmiş odun hamurundan ürettikleri binlerce hücreyi üst üste yığarak ofis duvarını kapladığını belirten Rothney, bu yapıyı "harika renk katmanlarından oluşan, dünyanın en tuhaf arşiv sistemi" olarak nitelendiriyor.