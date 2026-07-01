Öğle yemeğini evden götürdü, eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu

İngiltere'de yaşayan Alan Donegan bir eğitim ve yaşam koçluğu işi başlatmadan önce peyzaj mimarıydı, Katie Donegan ise bir finans firmasında risk değerlendirmesi yapıyordu.

BBC'den Alice Kantor'un haberine göre Donegan çifti, kış mevsimini İngiltere'nin güneyindeki evlerinde ısıtıcı açmadan geçiriyordu. Ayrıca dışarıdan yemek söylemiyor, işe giderken de kendi hazırladıkları öğünleri götürüyorlardı.

Alan Donegan, tasarrufun miktarını “Sadece bu öğle yemeği alışkanlığımızla bile 10 yıl içinde 40 bin sterlin daha biriktirdik.” diye anlatıyor.