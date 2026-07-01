Öğle yemeğini evden götürdü, eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu
01.07.2026 22:58
Son Güncelleme: 01.07.2026 23:02
Alan ve Katie Donegan çifti, erken emekli olabilmek için yakınlarının şaşkınlıkla karşıladığı bir yöntem izledi. Çift, kışın evlerinde ısıtıcıyı açmadan kat kat giyinerek oturdu, 10 yıl boyunca öğle yemeklerini işe evden götürdü.
İngiltere'de yaşayan Alan Donegan bir eğitim ve yaşam koçluğu işi başlatmadan önce peyzaj mimarıydı, Katie Donegan ise bir finans firmasında risk değerlendirmesi yapıyordu.
BBC'den Alice Kantor'un haberine göre Donegan çifti, kış mevsimini İngiltere'nin güneyindeki evlerinde ısıtıcı açmadan geçiriyordu. Ayrıca dışarıdan yemek söylemiyor, işe giderken de kendi hazırladıkları öğünleri götürüyorlardı.
Alan Donegan, tasarrufun miktarını “Sadece bu öğle yemeği alışkanlığımızla bile 10 yıl içinde 40 bin sterlin daha biriktirdik.” diye anlatıyor.
Gelirlerinin iyi olduğunu ifade eden çift, yine de tasarruf alışkanlıklarıyla erken emekli olmayı kafalarına koyduklarını söylüyor.
İkili, biriktirdikleri parayla küçük riskleri göze alarak yatırım yaptıklarını da anlatıyor.
Katie, Donegan, “Yatırdığımız her pound bizi istediğimiz hayata bir adım daha yaklaştırdı.” diyor.
Çift, tasarrufları 1 milyon sterline ulaşınca çalışmayı bıraktı.
Alan ve Katie, sosyal medyada “thedonegans” kullanıcı adıyla biliniyorlar, finansla ilgili içerik üretiyorlar.
Çift aynı zamanda "Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik" anlamına gelen Fire (Financially Independent, Retire Early) adlı küçük ama büyüyen küresel bir hareketin parçası.
Bu hareketin temel ilkesi, çalışma hayatınız boyunca son derece tutumlu ve mütevazı bir hayat sürerek, mümkün olan en kısa sürede emekli olabilmek.