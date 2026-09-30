Okyanusların çehresi değişiyor. Penguenler 2100'de yok olabilir

Sibirya'nın kuzeyindeki Kara Denizi'nde sıcaklık artışı daha uç boyutlara ulaştı.

Bölgede 1982'den bu yana kaydedilen sıcaklık artışı 6,7 santigrat dereceyi bulurken, on yıllık artış oranı 1,68 santigrat derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu alanı 1979'dan bu yana her on yılda yaklaşık yarım milyon kilometrekare daraldı.

Bu erime hızı, her 10 yılda İspanya büyüklüğünde bir buzul alanının yok olması anlamına geliyor.

Eriyen buzullar, Kuzey Kutbu kıyılarını doğrudan dalgalara açık hale getirerek kıyı erozyonunu şiddetlendiriyor; yerleşim birimleri ve altyapı tesisleri için tehlike oluşturuyor.

Okyanus Durumu Raporu Direktörü Karina von Schuckmann, düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu 1980'lerin başından bu yana geriliyor. Bu da kıyı altyapısının yaklaşık yüzde 60'ını erozyon ve deniz seviyesinin yükselmesi karşısında savunmasız bırakıyor" uyarısında bulundu.