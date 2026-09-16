Ölen eşinin eşyaları arasında buldu, servet değerine sattı

Sikkelerin müzayedesini gerçekleştiren David Lay, durumu “şaşırtıcı” ve “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

"İçeride çok ağır bir bisküvi kutusu vardı" diyen Lay “Kutuyu yere koydum ve içine baktığımda gümüş paraları gördüm” dedi.

Lay, sikkelerin Lay's'in para uzmanına teslim edilmesinin ardından altınların ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bir başka yetkili ise, "Eskiden insanların bankalara güvenmediği için paralarını yatağın altında veya döşemelerin arasına sakladığını duyarsınız. Bu adam için inanılmaz bir yatırım olmuş. Kocası gerçekten çok akıllı bir adammış" dedi.