Ölen eşinin eşyaları arasında buldu, servet değerine sattı
16.09.2026 20:14
Son Güncelleme: 16.09.2026 20:16
İngiltere'de bir kadın, eşinin vefatının ardından eski bir bisküvi kutusunda 50 yıl önce satın alınmış altın sikkeler buldu.
İngiltere'de bir kadın, merhum eşinin eşyalarını bulanan servetle büyük şaşkınlık yaşadı.
Kadının eşinin 50 yılı aşkın süredir sakladığı altın sikkeleri bisküvi kutusundan çıktı. Sikkelerin günümüzdeki değerinin 100 bin sterlini aştığı tespit edildi.
1970'lerin ortalarında altın fiyatlarının düşük olduğu dönemde yatırım yapan adam, 41 Güney Afrika altın Krugerrand sikkesi ile 21 İngiliz altın sovereigni satın aldı.
1975 yılında Krugerrand'ların her biri için yaklaşık 70-80 sterlin ödeyen adam, altınları daha sonra 50 yıl boyunca sakladı.
SATIŞI 100 BİN STERLİNİ AŞTI
Altınların değeri, çiftin evinde yapılan kapsamlı temizlik sırasında ortaya çıktı. Sıradan görünen bisküvi kutusunun kapağı açıldığında ilk olarak bir miktar gümüş para bulundu. Ancak kutuda orijinal satın alma belgeleriyle birlikte tek tek paketlenmiş altın sikkeler ortaya çıktı.
1970'li yılların ortalarından bu yana değerleri büyük ölçüde artan 22 ayar Güney Afrika Krugerrand'ları ile İngiliz sovereignleri, Penzance'deki Lay's Auctioneers müzayedesinde satışa çıkarıldı.
Krugerrand'lar toplam 100 bin sterline, İngiliz sovereignleri ise 13 bin sterline satıldı.
Sikkelerin müzayedesini gerçekleştiren David Lay, durumu “şaşırtıcı” ve “olağanüstü” olarak nitelendirdi.
"İçeride çok ağır bir bisküvi kutusu vardı" diyen Lay “Kutuyu yere koydum ve içine baktığımda gümüş paraları gördüm” dedi.
Lay, sikkelerin Lay's'in para uzmanına teslim edilmesinin ardından altınların ortaya çıkarıldığını belirtti.
Bir başka yetkili ise, "Eskiden insanların bankalara güvenmediği için paralarını yatağın altında veya döşemelerin arasına sakladığını duyarsınız. Bu adam için inanılmaz bir yatırım olmuş. Kocası gerçekten çok akıllı bir adammış" dedi.