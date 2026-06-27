"Omega bloku" kıtayı hapsetti, Avrupalılar mağazalara akın etti

Avrupa genelinde rekor kıran sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilerken, Samsung Electronics, Midea ve Mitsubishi Electric gibi Asya merkezli klima üreticileri satışlarda patlama yaşıyor.

Asya'daki büyük şehirlerde binalarda, ulaşım ağlarında ve evlerde klima kullanımı oldukça yaygınken, Avrupa genelinde bu durumun nadir olması, kavurucu sıcaklar karşısında halkın serinleme mücadelesini zorlaştırıyor.

Sıcak dalgası can kayıplarına yol açtı, enerji hatlarında kesintilere neden oldu ve okulların kapanmasına sebebiyet verdi; bazı ülkelerden gelen sıcaklıkların daha da artabileceği yönündeki uyarılar üzerine Avrupalı tüketiciler ve şirketler de taşınabilir ya da sabit klima sistemlerine yöneliyor.

Samsung Electronic'ten yapılan açıklamada, "Haziran ayından itibaren sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklenmesiyle birlikte, soğutma sezonunun zirve yaptığı dönem boyunca talebin sürdürülebilir olmasını öngörüyoruz" ifadesine yer verildi.

Şirket; İtalya, İspanya ve Fransa gibi kilit pazarlarda bu yılın ilk yarısında çift haneli satış büyümesi elde edildiğini bildirdi.

Rakip üretici LG Electronics ise Güney Kore'deki tesislerinden birinde bulunan klima üretim hatlarının, Kore ve küresel pazarlardaki yaz talebi öncesinde nisan ayından bu yana tam kapasiteyle çalıştığını aktardı.

Benzer bir durum Çinli üretici Midea için de geçerli. Şirket, geliştirdiği PortaSplit modeli klima sistemine yönelik siparişlerin o kadar güçlü olduğunu belirtti ki bazı ikinci el satış platformlarında fiyatlar sıfır ürün maliyetinin üzerine çıktı.

Midea yetkilileri, mayıs ayının son iki haftasında etkili olan sıcak dalgasının özellikle PortaSplit modelinin satışlarını önemli ölçüde artırdığını ve bazı kanallarda ürünlerin tamamen tükendiğini açıkladı.