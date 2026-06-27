"Omega bloku" kıtayı hapsetti, Avrupalılar mağazalara akın etti
27.06.2026 11:07
Avrupa genelinde rekor düzeyde seyreden ve can kayıplarına yol açan aşırı sıcak dalgası, bölgede nadiren kullanılan klima cihazlarına yönelik talebi benzeri görülmemiş bir noktaya taşıdı.
Avrupa genelinde rekor kıran sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilerken, Samsung Electronics, Midea ve Mitsubishi Electric gibi Asya merkezli klima üreticileri satışlarda patlama yaşıyor.
Asya'daki büyük şehirlerde binalarda, ulaşım ağlarında ve evlerde klima kullanımı oldukça yaygınken, Avrupa genelinde bu durumun nadir olması, kavurucu sıcaklar karşısında halkın serinleme mücadelesini zorlaştırıyor.
Sıcak dalgası can kayıplarına yol açtı, enerji hatlarında kesintilere neden oldu ve okulların kapanmasına sebebiyet verdi; bazı ülkelerden gelen sıcaklıkların daha da artabileceği yönündeki uyarılar üzerine Avrupalı tüketiciler ve şirketler de taşınabilir ya da sabit klima sistemlerine yöneliyor.
Samsung Electronic'ten yapılan açıklamada, "Haziran ayından itibaren sıcaklıkların daha da yükselmesinin beklenmesiyle birlikte, soğutma sezonunun zirve yaptığı dönem boyunca talebin sürdürülebilir olmasını öngörüyoruz" ifadesine yer verildi.
Şirket; İtalya, İspanya ve Fransa gibi kilit pazarlarda bu yılın ilk yarısında çift haneli satış büyümesi elde edildiğini bildirdi.
Rakip üretici LG Electronics ise Güney Kore'deki tesislerinden birinde bulunan klima üretim hatlarının, Kore ve küresel pazarlardaki yaz talebi öncesinde nisan ayından bu yana tam kapasiteyle çalıştığını aktardı.
Benzer bir durum Çinli üretici Midea için de geçerli. Şirket, geliştirdiği PortaSplit modeli klima sistemine yönelik siparişlerin o kadar güçlü olduğunu belirtti ki bazı ikinci el satış platformlarında fiyatlar sıfır ürün maliyetinin üzerine çıktı.
Midea yetkilileri, mayıs ayının son iki haftasında etkili olan sıcak dalgasının özellikle PortaSplit modelinin satışlarını önemli ölçüde artırdığını ve bazı kanallarda ürünlerin tamamen tükendiğini açıkladı.
KITA GENELİNDE TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR
Midea tarafından paylaşılan verilere göre, Almanya'daki e-ticaret kanalları üzerinden yapılan satışlar mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 artış gösterdi.
İspanya ve Fransa'ya yapılan sevkiyatlarda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 108'lik bir sıçrama kaydedildi.
Soğutma cihazlarına yönelik bu devasa talep, derin iklim değişiklikleriyle mücadele eden Avrupa'daki tüketici davranışlarındaki değişimi açıkça gözler önüne seriyor.
Ancak Avrupa genelindeki eski yapı stoğu, klima montaj işlemlerini oldukça maliyetli ve karmaşık hale getirebiliyor.
Tüketiciler kurulum için uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyor.
Midea, Avrupa'da bir klimanın montaj maliyetinin bin avroyu (1.137 dolar) aşabildiğini, bunun da birçok hane halkı için bu cihazları ulaşılamaz kıldığını belirtti.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa genelinde klima sahipliği oranı yalnızca yüzde 20 seviyelerinde bulunuyor.
Sıcaklıklar yükseldikçe, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi güçlü klima markalarına sahip ülkelerin bu süreçten kazançlı çıkacağı öngörülüyor. Kavurucu sıcaklar, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için günlük hayatı katlanılmaz hale getiriyor.
Şirketler de çalışanlarını korumak amacıyla teslimat personeline yeniden kullanılabilir soğutma havluları, suyla aktifleşen bilek soğutucuları ve ultraviyole ışınlarından koruyan boyunluklar içeren "soğuk kutular" dağıtmak gibi önlemler alıyor.
Japon Mitsubishi Electric firması da Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) küresel ortalamanın iki katından fazla ısındığını belirttiği Avrupa'dan gelen klima talebinde büyük bir artış gözlemlediklerini bildirdi.
Şirket, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Avrupa'da, özellikle sıcak dalgalarının vurduğu Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya'da klima satışları oldukça güçlü seyrediyor" ifadelerini kullandı.
AVRUPA GENELİNDE ACİL DURUM
Diğer yandan Avrupa genelindeki sağlık otoriteleri, kıta genelinde ilerleyen ölümcül sıcak dalgası nedeniyle yüksek alarma geçti.
Aşırı sıcaklar Fransa'da alkol yasaklarına ve kitlesel etkinliklerin iptaline yol açarken, Almanya'da yol yüzeylerinin erimesine, İsveç'te ise tren raylarının bükülmesine neden oldu.
Bilim insanları, 20 Haziran'da başlayan bu sıcak dalgasının, iklimin küresel ortalamadan daha hızlı değiştiği Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en kötü dalga olduğunu vurguladı.
Sıcaklıklar, haziran ayı rekorlarının kırıldığı Fransa ve İngiltere'de zirve yaparken, İtalya'da sıcaklıkların hafta sonu daha da yoğunlaşarak yazın ilk 40 santigrat derecelik değerlerine ulaşması bekleniyor.
Paris, çarşamba günü 40,9 santigrat derece ile haziran ayı rekorunu kırdı. Sıcaklıkların hafiflemesi beklense de yetkililer can kayıplarının artabileceği ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.
Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Ek can kayıpları açısından bunun mutlaka sonuçları olacaktır" dedi.
Kıta genelinde tarihi ve kültürel alanlar kapılarını kapatmak zorunda kalırken, tarım faaliyetleri de büyük zarar gördü. İngiltere'de doktorlar, aşırı sıcakların hastanelerdeki MRI cihazları gibi kritik tıbbi ekipmanları olumsuz etkilediğini bildirdi.
Paris polisi, Solidays müzik festivali de dahil olmak üzere büyük etkinliklerin organizatörlerinden iptal kararı almalarını talep etti. Onur Yürüyüşü organizatörleri ise etkinliği erteleyeceklerini duyurdu.
Belçika'da bu hafta sonu yapılması planlanan ve Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'ın yenilgisiyle sonuçlanan 1815 Waterloo Savaşı'nın tarihi canlandırma etkinliği de aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi.
"OMEGA BLOKU" KITAYI HAPSETTİ
Reuters İklim Monitörü'nün verilerine göre sıcaklıkları mevsim normallerinin 18 santigrat derece üzerine çıkaran bu dalga, "Omega bloku" olarak bilinen bir meteorolojik modelden kaynaklanıyor.
Bu hava modeli, yüksek basınçla birlikte sıcak hava kütlesini uzun süreler boyunca belirli bir bölgenin üzerinde hapsederken, serin havayı ise çeperlerde tutuyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü, İber Yarımadası'ndan Batı Avrupa'ya doğru ilerleyen mevcut sıcak hava dalgasının ay sonuna doğru yön değiştirerek Orta Avrupa ve Balkanlar'ı etkisi altına alacağını açıkladı.
Bilim insanları, bu tarihi sıcak dalgasının insan eliyle gerçekleştirilen iklim değişikliği olmadan "neredeyse imkansız" olacağını, iklim değişikliğinin bu haftaki boğucu gece sıcaklıklarının yaşanma ihtimalini yirmi yıl öncesine göre 100 kat artırdığını belirtti.
İklim bilimcilerden oluşan World Weather Attribution grubu yaptıkları son analizde, "İncelenen bölge genelinde bu sıcak dalgası, şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli dalga" değerlendirmesinde bulundu.
SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI OLUŞTU
Bilim insanları için özellikle geceleri düşmeyen sıcaklıklar büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.
WMO İklim Bilgilendirme Bölüm Başkanı John Kennedy, gece sıcaklıklarının 22 santigrat derecenin altına inmemesinin, insan vücudunun dinlenmesini ve gün içindeki fazla ısıyı atmasını engellediğini, bunun da ölümleri artırdığını ifade etti.
İngiltere Kraliyet Tabipler Koleji Klinik Başkan Yardımcısı Hilary Williams, hastane servislerindeki aşırı kalabalık ve yüksek sıcaklığın hastaları, personeli ve altyapıyı ciddi bir baskı altında bıraktığını söyledi.
Williams, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "İnsanlar çok fazla sıcağa maruz kalıyor" diyerek, MRI tarayıcıları ve kanser tedavi üniteleri dahil bazı kritik ekipmanların sıcaktan etkilendiğini ekledi.
Fransız doktorlar ve hastane çalışanları da acil çağrılarda ve tedavi taleplerinde büyük bir artış olduğunu bildirdi.
Paris acil servis hekimi ve Fransa Acil Servis Doktorları Birliği Başkanı Patrick Pelloux, Paris'te acil sağlık hizmetleri gözetiminde 24 saat içinde 55 can kaybı yaşandığını duyurdu.
Pelloux, Reuters'a verdiği demeçte, "55 sayısı çok büyük bir rakam. Normalde 24 saatte bu sayı üç veya dörttür. Bu can kayıplarının doğrudan sıcak dalgası kaynaklı olduğu çok açık" şeklinde konuştu.