Önce deprem sanıldı, ardından sular geldi. Nepal'deki felaketin gerçek nedeni ne?

Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişiden ise halen haber alınamadığı bildirildi.

Çarşamba sabahı başlayan felakette büyük miktarda su, çamur ve kaya kütlesi sınırın her iki tarafındaki yerleşimlerin üzerine aktı. Çin tarafındaki güvenlik kamerası görüntülerinde dev bir çamur ve su dalgasının bir binayı vurduğu, insanların bölgeden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Nepal'de ise sel suları Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin güzergahındaki köy ve kasabaları etkisi altına aldı.