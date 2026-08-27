Önce deprem sanıldı, ardından sular geldi. Nepal'deki felaketin gerçek nedeni ne?
27.08.2026 08:12
Son Güncelleme: 27.08.2026 08:35
Nepal'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı 165'e yükseldi. 579'u turist olmak üzere 823 kişiden haber alınamazken, ilk başta deprem sanılan felaketin gerçek nedeni belli oldu.
NEPAL-TİBET SINIRINDA FELAKET
Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişiden ise halen haber alınamadığı bildirildi.
Çarşamba sabahı başlayan felakette büyük miktarda su, çamur ve kaya kütlesi sınırın her iki tarafındaki yerleşimlerin üzerine aktı. Çin tarafındaki güvenlik kamerası görüntülerinde dev bir çamur ve su dalgasının bir binayı vurduğu, insanların bölgeden kaçmaya çalıştığı görüldü.
Nepal'de ise sel suları Bhote Koshi ve Trishuli nehirlerinin güzergahındaki köy ve kasabaları etkisi altına aldı.
NEPAL'DE 823 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
Nepal afet yönetim kurumunun son açıklamasına göre, felaketin üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen 823 kişiyle bağlantı kurulamadı. Bunların en az 579'unun Nepalli ve yabancı turistlerden oluştuğu bildirildi.
TİBET'TE DE YÜZLERCE KAYIP VAR
Daha önce Nepal makamları 393'ü yabancı olmak üzere 468 turistten haber alınamadığını açıklamıştı. Kayıplar arasında Hindistan, Ukrayna, Malezya, İngiltere, Güney Afrika ve diğer ülkelerin vatandaşları bulunuyor.
Avustralya da Nepal'de bulunan 34 vatandaşından haber alınamadığını duyurdu.
Çin makamları ise Tibet'te 558 kişinin kayıp olduğunu, bunlardan 260'ının yabancı olduğunu açıkladı.
İLK BAŞTA DEPREM SANILDI
Felaketin nedeni konusunda yapılan ilk değerlendirmeler zaman içinde değişti.
Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, ilk saatlerde bölgede meydana gelen bir depremin heyelanı tetiklediğini, heyelanın nehri tıkaması sonucu biriken suyun aşağı kesimlere doğru ilerlediğini açıklamıştı.
DEPREM DEĞERLENDİRMESİ GERİ ÇEKİLDİ
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) ilk verileri de felaket bölgesinin kuzeyinde Tibet'te bir deprem meydana geldiğine işaret etmişti.
Ancak yapılan ayrıntılı incelemelerin ardından USGS bu değerlendirmesini değiştirdi.
BUZUL ÇÖKMESİ VE ENKAZ AKIŞI
USGS, başlangıçta deprem olarak kaydedilen sismik hareketin gerçekte bir buzul çökmesi ve enkaz akışından kaynaklandığını açıkladı.
Yakındaki sismik istasyonlardan gelen veriler, uzun periyotlu sismik dalgalar ve uydu görüntülerinin incelenmesi sonucunda bölgede deprem meydana gelmediği sonucuna varıldı.
Buzuldan kopan büyük kütlenin beraberinde kaya ve enkazı sürükleyerek nehir sistemine ulaşmasının, aşağı kesimlerdeki yıkıcı sel ve heyelanları tetiklediği değerlendiriliyor.
ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ
Felaketin boyutlarının ortaya çıkmasının ardından bölge için uluslararası yardım çalışmaları da başladı.
ABD 500 bin dolarlık acil yardım sözü verirken, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1,4 milyon dolarlık kaynak ayırdı.
Avrupa Birliği, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Copernicus uydu sistemini devreye soktu. Dünya Sağlık Örgütü bölgeye acil tıbbi malzeme gönderirken, Hindistan da ilk etapta 10 ton insani yardım ulaştırdı.
Yetkililer, ulaşım ve iletişim altyapısının zarar gördüğü bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.