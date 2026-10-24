Önce Musk, sonra diğerleri. Milyarderler neden çocuklara hisse dağıtmaya başladı?

ABD'de milyarderlerin çocuklara şirket hissesi dağıtma vaatleri , hükümetin başlattığı vergi avantajlı tasarruf hesaplarıyla yeni bir boyut kazandı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ülkedeki 18 yaş altı her çocuğa birer SpaceX hissesi hibe etmeyi planladığını açıkladı.

Hisse başına yaklaşık 147,96 dolar değer üzerinden yapılan hesaplamalar, Musk'ın taahhüdünün toplamda yaklaşık 10,7 milyar dolara denk geldiğini gösteriyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ülkede 18 yaş altı yaklaşık 72 milyon çocuk bulunduğu belirtilirken, bu adım gerçekleşirse çocuklara 72 milyon adet SpaceX hissesi dağıtılmış olacak.

MİLYARDERLER ÇOCUL TASARRUF HESAPLARINA YÖNELDİ

Beyaz Saray, 18 yaş altı Amerikan çocuklarının tasarruf yapabilmesi ve mali geleceklerini güçlendirmesi amacıyla Temmuz 2025'te "Trump Hesapları" adıyla bilinen 530A tipi tasarruf uygulamasını hayata geçirdi.

Hükümet bu kapsamda 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2028 tarihleri arasında doğan her çocuk için hesaplara biner dolar aktardı.

İlk aşamada bu hesaplarda yalnızca düşük maliyetli ABD borsa endeks fonlarına yatırım yapılmasına izin veriliyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, sistemin yürürlüğe girmesinden iki gün önce, 2 Temmuz 2026'da kuralları değiştirerek halka açık ve kolayca işlem gören şirket hisselerinin büyük bağışlar şeklinde hesaplara aktarılmasının önünü açtı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ay başında yaptığı açıklamada yaklaşık 70 milyon Trump Hesabı açıldığını bildirdi. Açılan hesapların bir kısmının ebeveynler veya vasiler yerine doğrudan otomatik sistemle kurulduğu kaydediliyor.

Musk sosyal medya paylaşımında, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu, benzer birçok bağışın ilki olacak" ifadesini kullandı.

Dağıtımın zamanlaması veya yöntemi konusunda ayrıntı vermeyen Musk, bu hisselerin doğrudan Trump Hesapları üzerinden verilip verilmeyeceğini net olarak belirtmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadaki paylaşımında, "Trump Hesaplarını kurarken tam olarak bunu hayal etmiştik" değerlendirmesini yaparak bağışın çocuklara "Amerikan Rüyasından bir parça" sunacağını kaydetti.