OpenAI 90 yıllık matematik problemini çözdü, "Türk araştırmacının ismini silmeye çalıştı"

OpenAI, Navier-Stokes problemini çözmek için 28 Ağustos'ta eğitmeye başladığı ve GPT-6 Astra 'dan çok daha gelişmiş yeteneklere sahip yeni bir iç model kullandı.

Sistem, internetin önbelleğe alınmış kopyasını okuyabilen ve kod çalıştırabilen yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanından oluştu.

Ajanlar önce viskozite terimi çıkarılmış Euler denklemlerindeki düzenlilik problemini çözdü. Yaklaşık 100 ajanın 50 saatlik ortak çalışmasıyla dış kuvvetsiz Euler hipotezi çürütüldü.

Bu başarının ardından kaynaklar Navier-Stokes problemine kaydırıldı ve Codex aracılığıyla gruplar arası bilgi aktarımı sağlandı.

Ajanlar ilk komuttan 88 saat sonra, 5 Eylül Cumartesi günü çözüme ulaştı; GPT-6 Astra ile yürütülen Lean doğrulaması ise 17 saat sürdü.

Tüm süreç boyunca ajanlar 4,9 milyon mesaj gönderdi ve mevcut Astra tarifesiyle 22,5 milyon dolar değerinde olan 300 milyar simgelik devasa hesaplama gücü harcadı.

Yalnızca Navier-Stokes sürecinde 2,7 milyon mesaj alışverişi gerçekleşti ve 130 milyar simge tüketildi.

OpenAI, ulaştığı bu tarihi sonuca karşın Clay Matematik Enstitüsü'nün 1 milyon dolarlık ödülünü talep etmeyeceğini duyurdu.