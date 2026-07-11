Orduların yeni gözdesi. Değeri 1 milyar dolara ulaştı

Mal Crease tarafından 2021 yılında kurulan Kraken, denizcilik sektöründe savunma ve ticari uygulamalar için yüksek performanslı, çift kullanımlı kompozit kıyı platformları sunuyor. Şirketin ürün portföyünde K3 SCOUT, K5 KRAKEN ve K4 MANTA platformları yer alıyor.

K3 SCOUT, deniz operasyonlarını desteklemek üzere tasarlanmış, düşük görünürlüklü ve yüksek performanslı bir insansız deniz aracı olarak öne çıkıyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, modüler bir yapıya sahip olan K3 SCOUT, deniz alanı farkındalığı, kuvvet koruma, lojistik ve hassas vuruş dahil olmak üzere geniş bir görev yelpazesini desteklemek amacıyla hızla yeniden yapılandırılabiliyor.

K5 KRAKEN ise uzun menzilli görevlerde sürdürülebilir kabiliyet sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek dayanıklılığa ve yüksek faydalı yük kapasitesine sahip bir insansız deniz aracı olarak tanımlanıyor.

Modüler yapısı sayesinde K5 KRAKEN; vuruş, denizaltı savunma harbi, ileri gözetleme ve çoklu alan operasyonları dahil olmak üzere karmaşık görev profillerini desteklemek için hızla yeni görevlere uyarlanabiliyor.

K4 MANTA platformu ise sensör veya harp yüklerini insansız olarak su üstünde hızla taşıma, ardından gizli sızma, kesintisiz keşif veya bölgede konuşlanma rolleri için suya batma kabiliyeti taşıyor.

Platformun, en düşük görünürlüğe sahip 18 fitten, yüksek düzeyde çok yönlü olan ve önemli ölçüde modüler yük taşıyabilen 36 fit ve 54 fitlik çok amaçlı versiyonlarına kadar üç farklı seçeneği bulunuyor.

Şirket, B serisi yatırım turunun, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, NATO bünyesindeki Avrupalı ortaklar ve ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan (USSOCOM) birden fazla büyük sözleşme elde ettikleri son derece başarılı bir yılın ardından gerçekleştiğini kaydetti.

Kraken platformlarının şu anda devam eden çeşitli çatışmalarda aktif olarak kullanıldığı bildirildi.