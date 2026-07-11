Orduların yeni gözdesi. Değeri 1 milyar dolara ulaştı
11.07.2026 12:07
Son Güncelleme: 11.07.2026 12:31
Deniz savunma şirketi Kraken Technology Group, B serisi yatırım turunda topladığı 152,9 milyon euro ile Avrupa'nın en yeni savunma "unicorn"u haline gelerek 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı.
Londra merkezli deniz savunma şirketi Kraken Technology Group, B serisi yatırım turunda yaklaşık 874,1 milyon euro (1 milyar dolar) değerleme üzerinden 152,9 milyon euro (175 milyon dolar) yatırım topladı.
Bu yatırımla birlikte şirket Avrupa'nın deniz savunmada en yeni "unicorn" firmalarından biri haline geldi.
Yatırım turuna Digital Transformation Capital Partners (DTCP) liderlik etti.
Tur, aralarında British Business Bank, NATO İnovasyon Fonu (NIF), Rheinmetall, Inocea Group ile birlikte risk sermayesi şirketleri HICO, Thesiger Capital Group, BOKA Capital, Supernova Invest ve Hakluyt Capital'ın da bulunduğu Britanyalı ve Avrupalı destekçiler tarafından finanse edildi.
Şirketin önceki yatırım turlarına katılan erken aşama yatırımcıları NIF, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Stratejik Yatırım Fonu (NSSIF) ve SmartCap ile risk sermayesi şirketleri Notion Capital ve Speedinvest, bu turla birlikte yatırımlarını hisseye dönüştürdü.
The Times gazetesinin aktardığına göre Kraken Technology Group Kurucusu ve CEO'su Mal Crease, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kraken, Avrupalı ve uluslararası yatırımcılardan oluşan böylesine prestijli bir gruba liderlik eden DTCP ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyor. Bu önemli finansman turu, Kraken'in küresel açılımını hızlandıracak; NATO ve dünya çapındaki ortakları için denizcilik alanında benzeri görülmemiş bir ölçekte, zorlu koşullara dayanıklı, güvenilir ve göreve hazır yeteneklerin konuşlandırılmasını sağlayacaktır."
Mal Crease tarafından 2021 yılında kurulan Kraken, denizcilik sektöründe savunma ve ticari uygulamalar için yüksek performanslı, çift kullanımlı kompozit kıyı platformları sunuyor. Şirketin ürün portföyünde K3 SCOUT, K5 KRAKEN ve K4 MANTA platformları yer alıyor.
K3 SCOUT, deniz operasyonlarını desteklemek üzere tasarlanmış, düşük görünürlüklü ve yüksek performanslı bir insansız deniz aracı olarak öne çıkıyor.
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, modüler bir yapıya sahip olan K3 SCOUT, deniz alanı farkındalığı, kuvvet koruma, lojistik ve hassas vuruş dahil olmak üzere geniş bir görev yelpazesini desteklemek amacıyla hızla yeniden yapılandırılabiliyor.
K5 KRAKEN ise uzun menzilli görevlerde sürdürülebilir kabiliyet sağlamak üzere tasarlanmış, yüksek dayanıklılığa ve yüksek faydalı yük kapasitesine sahip bir insansız deniz aracı olarak tanımlanıyor.
Modüler yapısı sayesinde K5 KRAKEN; vuruş, denizaltı savunma harbi, ileri gözetleme ve çoklu alan operasyonları dahil olmak üzere karmaşık görev profillerini desteklemek için hızla yeni görevlere uyarlanabiliyor.
K4 MANTA platformu ise sensör veya harp yüklerini insansız olarak su üstünde hızla taşıma, ardından gizli sızma, kesintisiz keşif veya bölgede konuşlanma rolleri için suya batma kabiliyeti taşıyor.
Platformun, en düşük görünürlüğe sahip 18 fitten, yüksek düzeyde çok yönlü olan ve önemli ölçüde modüler yük taşıyabilen 36 fit ve 54 fitlik çok amaçlı versiyonlarına kadar üç farklı seçeneği bulunuyor.
Şirket, B serisi yatırım turunun, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, NATO bünyesindeki Avrupalı ortaklar ve ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan (USSOCOM) birden fazla büyük sözleşme elde ettikleri son derece başarılı bir yılın ardından gerçekleştiğini kaydetti.
Kraken platformlarının şu anda devam eden çeşitli çatışmalarda aktif olarak kullanıldığı bildirildi.
Küresel tedarik zincirini ve yerelleştirilmiş üretim varlığını desteklemek adına şirketin çok sayıda büyük imalat ortaklığı var.
Bu ortaklıklar arasında Almanya'da Rheinmetall, Amerika Birleşik Devletleri'nde Anduril Industries ve Kanada'da Inocea bünyesindeki Davie Shipbuilding yer alıyor.
Kraken, yakın zamanda Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgelerinde de benzer ortaklıklar duyurmaya hazırlanıyor.
DTCP Ortağı Ole Aguirre, yatırıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Denizcilik alanı derin bir yatırım eksikliği yaşıyor ve Kraken, çok kısa bir sürede uygun maliyetli, görev kritik ve yüksek hızlı insansız araçları pazara sunarak öncü bir rol üstlendi. Kraken, yüksek deniz durumlarındaki robotik operasyonların getirdiği benzersiz zorlukları gerçekten anlıyor ve NATO gereksinimlerine hızla yanıt vererek sularımızı, kıyılarımızı ve açık deniz tesislerimizi güvence altına almak için acil 'öncelikli görev' denizcilik kabiliyetleri sundu. Kraken'e olan güvenimiz yüksek ve önümüzdeki fırsatlar için son derece heyecanlıyız."
Şirket, elde ettiği sermayeyi hızlı kabiliyet geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve uluslararası üretim ağını genişletmek amacıyla kullanmayı hedefliyor.
Bu kaynak, Kraken'in insansız deniz araçları ile faydalı yük kapasitelerini geliştirmeye devam etmesini desteklerken, dünya genelindeki yerel üretim tesislerini de hızla büyütmesini sağlayacak.