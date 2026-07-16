Orman katili böcek Türkiye'ye gelir mi? Gittikçe yaklaşıyor

Slovakya’nın başkent Bratislava merkezli Tarımsal Merkezi Kontrol ve Test Enstitüsü (UKSUP), ülkenin doğusundaki Streda nad Bodrogom bölgesinde bu ay 18 zümrüt dişbudak böceği tespit edildiğini açıkladı.

Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Ofisi (NEBIH) de haziran ayında Ukrayna sınırı yakınındaki Beregsurany Ormanı’na kurulan bir tuzakta iki yetişkin böcek bulunduğunu bildirdi.

NEBIH tarafından yapılan açıklamada, zümrüt dişbudak böceğinin “dişbudak ağaçlarını etkileyen en ciddi zararlılardan biri” olduğu belirtilerek, böceğin Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa’da çok sayıda ağacın ölümüne yol açtığı kaydedildi.