Orman katili böcek Türkiye'ye gelir mi? Gittikçe yaklaşıyor
16.07.2026 22:18
Slovakya ve Macaristan’da, dişbudak ağaçlarına büyük zarar veren zümrüt dişbudak böceğinin görülmesi üzerine alarma geçildi. Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış bir tespit yok. En önemli riskin, böcek bulaşmış odun, fidan ve ahşap ürünlerin taşınması olduğu belirtiliyor.
Slovakya’nın başkent Bratislava merkezli Tarımsal Merkezi Kontrol ve Test Enstitüsü (UKSUP), ülkenin doğusundaki Streda nad Bodrogom bölgesinde bu ay 18 zümrüt dişbudak böceği tespit edildiğini açıkladı.
Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Ofisi (NEBIH) de haziran ayında Ukrayna sınırı yakınındaki Beregsurany Ormanı’na kurulan bir tuzakta iki yetişkin böcek bulunduğunu bildirdi.
NEBIH tarafından yapılan açıklamada, zümrüt dişbudak böceğinin “dişbudak ağaçlarını etkileyen en ciddi zararlılardan biri” olduğu belirtilerek, böceğin Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa’da çok sayıda ağacın ölümüne yol açtığı kaydedildi.
Yetişkin halde 1,4 santimetreye kadar büyüyebilen böceğin yayılımını belirlemek amacıyla Macaristan’da daha fazla tuzak kurulması ve denetimlerin artırılması kararlaştırıldı. Yetkililer ayrıca vatandaşlardan şüpheli belirtiler gösteren ağaçları bildirmelerini istedi.
Zümrüt dişbudak böceği, ABD ve Kanada’da on binlerce ağacın kurumasına neden oldu. Birçok Avrupa ülkesi de böceğin kıtada tespit edilmesi ihtimaline karşı acil eylem planları hazırladı.
Macaristan, böceğin bölgede görülmesinin Avrupa Birliği tarım bakanlarının bir sonraki toplantısında gündeme alınmasını talep etti.
Macaristan Tarım Bakanı Szabolcs Bona, Agroinform.hu sitesine yaptığı açıklamada, “Durumun ciddiyetinin farkındayız. Bu zararlının Macaristan’da kalıcı hale gelmesini veya Avrupa Birliği’nin tamamını ilgilendiren bir bitki sağlığı sorununa dönüşmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz” dedi.