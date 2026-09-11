Ormanda dedektörle arama yaparken bin yıllık hazine buldu. İçinde dirhemler de var

Yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığındaki hazinenin henüz bütünüyle temizlenip ayrıştırılmadığını ve sayılmadığını belirten Tikkala, binlerce parça bulunduğunu aktardı.

Sikkelerin bir bölümünün günümüzde Almanya, İsveç ve Büyük Britanya sınırlarında kalan bölgelerden geldiği belirlendi. Hazinede dönemin Müslüman devletlerinde basılmış gümüş dirhemler de bulundu.

Buluntular arasında gümüş bir bilezik ve çeşitli takıların yanı sıra, ağırlığına göre ödeme yapmak için küçük parçalara bölünebilen gümüşler de yer aldı.

Hazinenin neden saklandığı henüz bilinmiyor. Tikkala, aynı bölgede son 10 yılda başka gömülü hazinelerin de bulunduğunu kaydetti.