Ormanda dedektörle arama yaparken bin yıllık hazine buldu. İçinde dirhemler de var
11.09.2026 19:56
Son Güncelleme: 11.09.2026 19:58
Finlandiya’da metal dedektörüyle arama yapan bir kişi, yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında gümüş para ve takı buldu. Hazine, bugüne kadar keşfedilen Viking Çağı’na ait eski buluntu.
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyinde, Sysma kasabası yakınlarındaki bir ormanda gümüş para ve takılardan oluşan hazine bulundu.
Metal dedektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, 3 Eylül’de iki ayrı noktada bulduğu gümüşler için müzeyle iletişime geçti. Ertesi gün bölgeye gelen arkeologlar, buluntuları inceleyerek kazı çalışması yürüttü.
Kazıya katılan Lahti Tarih Müzesi arkeoloğu Esko Tikkala, Live Science’a yaptığı açıklamada, hazinenin ikiye ayrılarak huş ağacı kabuğundan yapılmış kaplara yerleştirildiğini belirtti.
Para ve takıların milattan sonra 1000–1050 yıllarına ait olduğunun düşünüldüğünü aktaran Tikkala, toprağa tam olarak ne zaman gömüldüklerinin ise bilinmediğini söyledi.
İki grup buluntunun yaklaşık 12 metre arayla, yüzeyin 45 santimetre altında, taşların arasına saklandığı tespit edildi. Yakınlarında mezar izine rastlanmadığı, ancak çevredeki incelemelerin henüz tamamlanmadığı belirtildi.
DİRHEMLER DE VAR
Yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığındaki hazinenin henüz bütünüyle temizlenip ayrıştırılmadığını ve sayılmadığını belirten Tikkala, binlerce parça bulunduğunu aktardı.
Sikkelerin bir bölümünün günümüzde Almanya, İsveç ve Büyük Britanya sınırlarında kalan bölgelerden geldiği belirlendi. Hazinede dönemin Müslüman devletlerinde basılmış gümüş dirhemler de bulundu.
Buluntular arasında gümüş bir bilezik ve çeşitli takıların yanı sıra, ağırlığına göre ödeme yapmak için küçük parçalara bölünebilen gümüşler de yer aldı.
Hazinenin neden saklandığı henüz bilinmiyor. Tikkala, aynı bölgede son 10 yılda başka gömülü hazinelerin de bulunduğunu kaydetti.
Tikkala, buluntuların Viking Çağı’na tarihlenmesinin, onları Vikinglerin gömdüğü anlamına gelmediğini vurguladı.
Finlandiyalı tarihçi ve arkeologların “Viking Çağı” ifadesini bir dönemi tanımlamak için kullandığını belirten Tikkala, bugünkü Finlandiya topraklarının kültürel veya siyasi açıdan Viking İskandinavyası’nın parçası olmadığını ifade etti.
ÖNCEKİ REKORUN YAKLAŞIK İKİ KATI
Finlandiya’da daha önce bilinen en büyük Viking Çağı gümüş hazinesi, 1895’te Nousiainen’de bulunmuştu. Bin 700’den fazla gümüş sikke içeren bu hazinenin ağırlığının, yeni keşfin yaklaşık yarısı kadar olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, bir sonraki aşamada buluntu alanını ve çevresini ayrıntılı olarak inceleyecek. Ardından dönemin sikkeleri konusunda uzman isimler, paraları tanımlayarak kapsamlı bir rapor hazırlayacak.