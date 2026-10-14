Orta Doğu'nun petrol ve petrol ürünleri ihracatı son bir haftada sert düştü

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ve uluslararası deniz güvenliği kaynaklarının verilerine göre, 5-12 Ekim'de Hürmüz Boğazı ve çevresinde en az 14 saldırı, saldırı girişimi ve engelleme vakası kaydedildi. Boğazda sadece 12 Ekim'de 6 gemi saldırıya uğradı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrası bölgeden petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında görülen sert düşüş, ülkelerin alternatif rotaları devreye alma çabaları ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik diplomatik müdahalelerle kısmen toparlanma eğilimi göstermişti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik yoğunlaşan güvenlik riskleri ve Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını artırması sonrası Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendeb Boğazı'ndan geçişlere yönelik endişeler, Orta Doğu'nun petrol ve petrol ürünleri ihracatını yeniden baskı altına aldı.