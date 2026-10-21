Otel rezervasyonları eriyor. Turistler Fransa'dan kaçıyor

Yılda yaklaşık 100 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve bu hareketlilikten 70 milyar avroyu aşan gelir sağlayan Fransa için tablonun seyri, olayların tekrarlanıp tekrarlanmayacağına bağlı görülüyor.

Danışmanlık ve araştırma şirketi Protourisme Başkanı Didier Arino, Paris merkezindeki bir günlük sokak şiddetinin bile takip eden günlerde aylık rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 1 oranında iptale yol açtığını açıkladı.

Arino, "2026 yılı için öngörülen 42 milyon geceleme hesaba katıldığında bu oran tek başına sarsıcı görünmeyebilir ancak olayların tekrarlanmasının yaratacağı etkiyi hafife almamak gerekir" uyarısını yaptı.

Uzak ülkelerden gelen turistlerin güvenlik risklerine karşı çok daha hassas olduğunu hatırlatan Arino, bu kesimlerin harcama gücünün Avrupalı turistlerden yüksek olması sebebiyle gelir kaybının derinleşebileceğini kaydetti.