Otel rezervasyonları eriyor. Turistler Fransa'dan kaçıyor
21.10.2026 15:08
Fransa genelindeki sokak olayları ve yağma görüntüleri, ülkenin yıllık 100 milyon ziyaretçi çeken turizm sektöründe rezervasyon iptallerine yol açtı.
Fransa genelinde sokaklara taşan şiddet olayları ve dünya televizyonlarına yansıyan çatışma görüntüleri, ülke ekonomisinin lokomotiflerinden turizm sektöründe endişe yarattı.
Polis müdahaleleri, ateşe verilen kamu binaları ve yağmalanan mağazalar nedeniyle Paris, Lyon ve Marsilya gibi metropollerde otel rezervasyonlarında şimdiden gerileme görülüyor.
Ülkedeki turizm kurumlarını temsil eden ADN Tourisme Direktörü Christelle Cassagne; Nice, Paris ve Lyon kent merkezlerinde tırmanan şiddetin yıkıcı olduğunu kaydetti.
AFP ajansına konuşan Cassagne, "Bir haftalık otel rezervasyonu yaptıran hiç kimse vaktini otel odasına hapsolarak geçirmek istemez" değerlendirmesinde bulundu.
SOKAKLARDAKİ ŞİDDET SOSYAL MEDYA VE HABER BÜLTENLERİNDE
Geçen hafta sonundan bu yana sokaklarda yüzleri maskeli gençlerin yarattığı kargaşa uluslararası kamuoyunda geniş yer bulurken, sosyal medya üreticilerinin alıştığı kafe görüntüleri yerini güvenlik sorgulamalarına bıraktı.
İçerik üreticilerinin tıklanma oranlarını artırmak amacıyla yapay zekayla üretilmiş görseller eşliğinde "Paris güvenli mi?" başlıkları atması da tedirginliği büyüttü.
Gelişmeleri doğrudan sokakta izleyen yabancı konukların bir kısmı ülkeyi erken terk etmeyi düşünürken, yeni seyahat planı yapanlar ise kararsızlık yaşıyor.
Paris'teki lüks bir otelde kalan ve ismini açıklamayan Hindistanlı bir iş insanı, kente geldiklerinde konaklama planlarını sürdürüp sürdürmeme konusunda ciddi tereddüt yaşadıklarını ifade etti.
70 MİLYAR AVROLUK GELİR TEHLİKEDE
Yılda yaklaşık 100 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve bu hareketlilikten 70 milyar avroyu aşan gelir sağlayan Fransa için tablonun seyri, olayların tekrarlanıp tekrarlanmayacağına bağlı görülüyor.
Danışmanlık ve araştırma şirketi Protourisme Başkanı Didier Arino, Paris merkezindeki bir günlük sokak şiddetinin bile takip eden günlerde aylık rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 1 oranında iptale yol açtığını açıkladı.
Arino, "2026 yılı için öngörülen 42 milyon geceleme hesaba katıldığında bu oran tek başına sarsıcı görünmeyebilir ancak olayların tekrarlanmasının yaratacağı etkiyi hafife almamak gerekir" uyarısını yaptı.
Uzak ülkelerden gelen turistlerin güvenlik risklerine karşı çok daha hassas olduğunu hatırlatan Arino, bu kesimlerin harcama gücünün Avrupalı turistlerden yüksek olması sebebiyle gelir kaybının derinleşebileceğini kaydetti.
ÜLKELERDEN SEYAHAT UYARISI
ABD, Çin ve Almanya'nın Fransa'daki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yayımlaması rezervasyonlar üzerindeki baskıyı artırdı.
Seyahat acenteleri grubu Selectour Yönetim Kurulu Başkanı Laurent Abitbol, krizin iki hafta sürmesi durumunda ciddi bir yıkım olmayacağını ancak aylarca devam etmesi halinde sonucun felakete dönüşeceğini belirtti.
Abitbol, CNN, Fox News ve BBC gibi uluslararası kanallardaki yayınların Fransa'yı adeta savaş alanındaymış gibi yansıttığını, bu tablonun sektörü zedelediğini vurguladı.
Turizm araştırma şirketi MKG Consulting verilerine göre Paris otelleri, gelecek altı haftalık döneme ilişkin rezervasyon ivmesini son gelişmelerle kaybetti.
19-20 Ekim tarihlerinde yapılan ölçümlerde, 20-29 Ekim dönemi için 2025 seviyesinin 1,0 yüzde puan üzerinde seyreden oda rezervasyon payı 0,2 yüzde puana geriledi.
Şirket, 20-25 Ekim dönemindeki artış hızının da 3,5 yüzde puandan 1,9 puana indiğine dikkat çekerek yavaşlamanın özellikle yakın tarihli ve lüks konaklamalarda belirginleştiğini bildirdi.
Araştırma kurumu, yaşanan süreci Aralık 2018'deki Sarı Yelekliler protestolarının başkent turizmine vurduğu darbeye benzetti.