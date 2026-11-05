Otelde ölü bulunan Bavyera Başbakan Yardımcısı ile ilgili neler biliniyor?
05.11.2026 11:17
Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve eyaletin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger dün başkent Berlin'de konakladığı otelde ölü bulundu. Ölüm sebebi halen açıklanmadı.
Almanya'da Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanı da olan Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve eyaletin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in oteldeki ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanamadı.
KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİ İÇİN AÇILIŞ KONUŞMASINA GİTMEMİŞ
Alman basınına yansıyan haberlere göre 55 yaşındaki Aiwanger, partisinin temsilcilik açılışında konuşma yapmak üzere gittiği Berlin'de, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle konuşmayı iptal etti ve etkinliğe katılmadı. Dün akşam saatlerinde de başkentteki Neuer Fritz Oteli'nde polis tarafından cansız bedeni bulundu.
Aiwanger'in ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor ancak polis ve savcılık tarafından ayrıntı verilmeksizin yapılan açıklamada, "Soruşturmanın amacı, kesin ölüm nedeni ile buna yol açan koşulları belirlemek ve olası bir üçüncü taraf dahlini araştırmaktır." ifadeleri kullanıldı,
2006'da Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına seçilen Aiwanger, 2010'da partinin federal başkanlığını da üstlenmişti.
2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne giren Aiwanger, 2018'deki eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi ve eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.
Aiwanger'in Özgür Seçmenler partisi, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Soeder'in Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin iktidarda olduğu bölgesel yönetimde koalisyonun küçük ortağıydı.
Muhafazakâr siyasi çizgisiyle tanınan Aiwanger, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) kararlarına yönelik eleştirel tutumuyla öne çıkıyordu.
"YAHUDİ KARŞITI BROŞÜR" HABERLERİNDEN SONRA ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Aiwanger'in 17 yaşında bir öğrenciyken, Nazi Almanyası yönetiminin Polonya'daki toplama kampı Auschwitz'i bir "eğlence merkezi" olarak tanımlayan Yahudi karşıtı bir broşür yazdığına dair haberler 2023 yılında ortaya çıkınca ülke çapında büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.
Aiwanger o dönemde, broşürü kendisinin yazmadığını savunmuş ancak okul çantasında bu broşürden bir ya da birkaç kopya bulunduğunu kabul etmişti. Hubert Aiwanger, olaydan ötürü özür dilemiş ancak istifa etmeyi reddetmişti.