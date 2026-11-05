Otelde ölü bulunan Bavyera Başbakan Yardımcısı ile ilgili neler biliniyor?

Almanya'da Özgür Seçmenler (Freie Wähler) Partisi Genel Başkanı da olan Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve eyaletin Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in oteldeki ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanamadı.



KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİ İÇİN AÇILIŞ KONUŞMASINA GİTMEMİŞ



Alman basınına yansıyan haberlere göre 55 yaşındaki Aiwanger, partisinin temsilcilik açılışında konuşma yapmak üzere gittiği Berlin'de, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle konuşmayı iptal etti ve etkinliğe katılmadı. Dün akşam saatlerinde de başkentteki Neuer Fritz Oteli'nde polis tarafından cansız bedeni bulundu.

Aiwanger'in ölüm sebebine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor ancak polis ve savcılık tarafından ayrıntı verilmeksizin yapılan açıklamada, "Soruşturmanın amacı, kesin ölüm nedeni ile buna yol açan koşulları belirlemek ve olası bir üçüncü taraf dahlini araştırmaktır." ifadeleri kullanıldı,