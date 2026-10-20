Otobüslerde kulaklıksız müzik dinleyenlere para cezası geliyor

Başbakan Andy Burnham, uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurarak, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? Trende işinizi yapmaya çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ya da çocuğunuzu ancak uyutabildiniz. O sırada birisi telefonundan son ses bir video ya da müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık." ifadelerine yer verdi.

Trenlerdeki antisosyal davranışlara karşı uygulamaların otobüslerde hayata geçirilmesi için yerel yönetimlere yetki verildiğini açıklayan Burnham, "Eğer bu videoyu trende izliyorsanız kulaklık takın." ifadesini kullandı.