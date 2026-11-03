Otomotiv krizinde yeni perde. Dev tedarikçi binlerce kişiyi işten çıkarıyor
03.11.2026 12:46
Son Güncelleme: 03.11.2026 12:47
Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler, Çin kaynaklı rekabet ve talep daralması gerekçesiyle Avrupa'da yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve beş tesisini kapatacağını duyurdu.
Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve artan maliyetler, tedarik zincirinin kritik halkalarını doğrudan etkiliyor.
Almanya merkezli otomotiv ve sanayi parçaları üreticisi Schaeffler, derinleşen sektör krizine gerekçe göstererek Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve beş tesisini kapatacağını duyurdu.
Bilyalı rulmanlardan elektrikli araç bileşenlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket, özellikle Çinli üreticilerin yarattığı yoğun rekabetle mücadele ediyor.
Fransız AFP ajansının aktardığına göre şirketten yapılan açıklamada, toplam 3 bin 460 kişilik istihdam kesintisinin dörtte üçünün ve kapatılması planlanan beş tesisin dördünün Almanya'da yer alacağı belirtildi.
Bu karara gerekçe olarak, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki çalışan maliyetlerinin "ortalamanın üzerinde" olması gösterildi.
2028 yılına kadar tamamlanması hedeflenen kesintiler, grubun dünya genelindeki yaklaşık 110 bin kişilik toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor.
Şirket, bu tedbirlerle 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon euro (16 milyar 796 milyon 952 bin Türk Lirası) tasarruf sağlamayı hedefliyor.
TESİS KAPATMA KARARLARI ALMANYA VE BELÇİKA'YI KAPSIYOR
Schaeffler, yayımladığı bildiride adımların "otomotiv sektöründe süregelen zorlu koşullara yanıt" niteliğinde olduğunu kaydetti.
Açıklamada, pazardaki genel gerilemeye ve sertleşen rekabete işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:
"İçten yanmalı motorlu araçlara yönelik talebin zayıflaması ve elektrikli mobiliteye geçiş sürecinin gecikmesiyle şekillenen genel bir pazar daralması ve şiddetlenen bir rekabet ortamı yaşanmaktadır."
İşten çıkarmaların ağırlıklı olarak üretim ile araştırma ve geliştirme birimlerinde yoğunlaşacağı aktarıldı.
Plan dahilinde Almanya'nın Berlin ve Dortmund kentlerinin yanı sıra ülkenin batısındaki iki farklı yerleşim yerinde yer alan tesisler kapatılacak.
Bunun yanı sıra Belçika'da yer alan küçük ölçekli bir tesisin de faaliyetlerine son verilecek.
Fransa ve Slovakya'daki işletmelerde de personel azaltımına gidilecek.
"İŞ GÜCÜ KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK"
Şirket, iş gücü kayıplarının bir kısmının insansı robotik ve savunma sanayisi gibi "gelecek odaklı alanlarda" açılacak yeni pozisyonlarla telafi edileceğini bildirdi.
Fren sistemlerinden araç içi elektroniğe kadar her türlü bileşeni sağlayan tedarikçiler, Alman otomotiv ekosisteminin temel taşı sayılıyor.
Fakat Volkswagen, BMW ve Mercedes gibi küresel otomobil üreticilerinin Çin merkezli rekabet, yüksek üretim maliyetleri ve zayıflayan talep karşısında zorlanması, bu kurumlara üretim yapan tedarik ağını doğrudan baskılıyor.
Sektör genelindeki küçülme dalgası diğer büyük aktörlerin planlarında da görülüyor.
Ana üreticilerden Volkswagen, 2030 yılına kadar bünyesindeki markalar genelinde yaklaşık 120 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor.
Dünyanın en büyük otomotiv ekipmanı tedarikçisi konumundaki Alman sanayi devi Bosch da geçen yıl, ağırlıklı olarak otomotiv bölümünü kapsayacak şekilde 13 bin kişilik istihdam kesintisi yapacağını açıklamıştı.