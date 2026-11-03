Otomotiv krizinde yeni perde. Dev tedarikçi binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve artan maliyetler , tedarik zincirinin kritik halkalarını doğrudan etkiliyor.

Almanya merkezli otomotiv ve sanayi parçaları üreticisi Schaeffler, derinleşen sektör krizine gerekçe göstererek Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve beş tesisini kapatacağını duyurdu.

Bilyalı rulmanlardan elektrikli araç bileşenlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket, özellikle Çinli üreticilerin yarattığı yoğun rekabetle mücadele ediyor.

Fransız AFP ajansının aktardığına göre şirketten yapılan açıklamada, toplam 3 bin 460 kişilik istihdam kesintisinin dörtte üçünün ve kapatılması planlanan beş tesisin dördünün Almanya'da yer alacağı belirtildi.

Bu karara gerekçe olarak, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki çalışan maliyetlerinin "ortalamanın üzerinde" olması gösterildi.

2028 yılına kadar tamamlanması hedeflenen kesintiler, grubun dünya genelindeki yaklaşık 110 bin kişilik toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor.

Şirket, bu tedbirlerle 2030 yılından itibaren yıllık yaklaşık 300 milyon euro (16 milyar 796 milyon 952 bin Türk Lirası) tasarruf sağlamayı hedefliyor.