Otomotivde tarihi kriz uyarısı

Üreticilerin karşılaştığı sorunlar son satış verilerine de yansıdı. BMW, üçüncü çeyrekte küresel teslimatlarının yüzde 6,4 azaldığını açıkladı.

Şirketin Çin'deki satışları bu dönemde dörtte bir oranında geriledi.

Stellantis ise Kuzey Amerika'daki yaz dönemi üretim durdurma kararının etkisiyle üçüncü çeyrek sevkiyatlarının yüzde 1 düştüğünü bildirdi.

Şirketin Avrupa teslimatları ise yüzde 10 arttı. Bu artışta Çinli ortak Leapmotor üretimi araçların katkı sağlaması, Avrupalı ve Çinli şirketlerin bir yandan rekabet ederken diğer yandan ortak uzmanlıklardan faydalandığı karmaşık sektörel yapıyı ortaya koydu.

Her iki taraf da Avrupa pazarındaki yarışın hız kazandığı bir dönemde yeni modellerini Paris'teki fuarda sergiliyor.

Çinli şirketler gelişmiş teknolojiyi uygun fiyatlarla birleştirirken Avrupalı üreticiler geçmiş miraslarına yöneliyor.

Stellantis, Citroën'in klasikleşen 2CV modelinin elektrikli versiyonunu tanıtırken Volkswagen'in elektrikli Polo modeli de Golf'ün 1980'lerdeki döneminden izler taşıyor.