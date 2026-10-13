Otomotivde tarihi kriz uyarısı
13.10.2026 15:15
Son Güncelleme: 13.10.2026 15:16
Avrupalı otomobil üreticileri, Çinli markaların uygun fiyatlı rekabeti ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde artan maliyetler karşısında siyasetçilere acil destek çağrısı yaptı.
Avrupalı otomobil üreticileri, Çinli rakiplerinin artan baskısı ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklar karşısında hükümetlere destek çağrısı yaptı.
Sektördeki sıkıntı, BMW ve Stellantis şirketlerinin üçüncü çeyrek teslimat rakamlarındaki gerilemeyle daha görünür hale geldi.
Reuters ajansının haberine göre Paris Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Avrupa'daki kitlesel otomobil üretiminin "muazzam bir baskı" altında olduğunu söyledi.
Blume, yerel üretimi destekleyecek esnek düzenlemeler ve teşvikler getirilmesi yönündeki talebini yineledi.
Geleceğin yalnızca ihracat gelirleri üzerine kurulamayacağını vurgulayan Blume, "Avrupa'daki faaliyetlerimiz karlı, dirençli ve rekabetçi olmalı. Avrupa'nın sanayi tabanını güvenceye almalıyız" dedi.
ŞİRKETLER YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİNDEN ŞİKÂYETÇİ
Geçen hafta Avrupa Birliği (AB), Çin'den kıtaya yapılan hibrit araç ihracatını yarıdan fazla azaltması beklenen uzlaşmayı duyurmuştu.
Söz konusu adım, iç pazardaki durgunluk ve ABD pazarının büyük ölçüde kapanması nedeniyle Çinli üreticilerin Avrupa'yı düşük maliyetli araçlarla doldurmasından endişe eden Avrupalı üreticilerin kaygılarını gidermeyi amaçlıyor.
Avrupalı üreticiler bu uzlaşmayı genel hatlarıyla olumlu karşılasa da karar mercilerinin rekabeti güçlendirmek için daha fazla adım atmasını talep ediyor.
Şirketler özellikle yüksek enerji maliyetleriyle mücadele edilmesini ve elektrikli araçlara dönüşümün desteklenmesini istiyor.
Stellantis CEO'su Antonio Filosa, Avrupa'da daha fazla elektrikli araç batarya fabrikasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.
Renault CEO'su François Provost ise otomobil üreticileri için belirlenen 2030 karbon emisyon hedeflerinde esneklik sağlanmaması durumunda, Avrupa'daki üretimlerini yaklaşık 300 bin araç azaltmak zorunda kalabilecekleri uyarısında bulundu.
BMW VE STELLANTIS FİYATLARINDA DÜŞÜŞ
Üreticilerin karşılaştığı sorunlar son satış verilerine de yansıdı. BMW, üçüncü çeyrekte küresel teslimatlarının yüzde 6,4 azaldığını açıkladı.
Şirketin Çin'deki satışları bu dönemde dörtte bir oranında geriledi.
Stellantis ise Kuzey Amerika'daki yaz dönemi üretim durdurma kararının etkisiyle üçüncü çeyrek sevkiyatlarının yüzde 1 düştüğünü bildirdi.
Şirketin Avrupa teslimatları ise yüzde 10 arttı. Bu artışta Çinli ortak Leapmotor üretimi araçların katkı sağlaması, Avrupalı ve Çinli şirketlerin bir yandan rekabet ederken diğer yandan ortak uzmanlıklardan faydalandığı karmaşık sektörel yapıyı ortaya koydu.
Her iki taraf da Avrupa pazarındaki yarışın hız kazandığı bir dönemde yeni modellerini Paris'teki fuarda sergiliyor.
Çinli şirketler gelişmiş teknolojiyi uygun fiyatlarla birleştirirken Avrupalı üreticiler geçmiş miraslarına yöneliyor.
Stellantis, Citroën'in klasikleşen 2CV modelinin elektrikli versiyonunu tanıtırken Volkswagen'in elektrikli Polo modeli de Golf'ün 1980'lerdeki döneminden izler taşıyor.