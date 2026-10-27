Oturmak yasak, cepler boş olacak. İşte havalimanı çalışanlarının uyması gereken akılalmaz kurallar
27.10.2026 10:55
Son Güncelleme: 27.10.2026 10:56
ABD'de kontrol noktalarındaki sandalyelerin kaldırılmasından İngiltere'deki kıyafet ve hediye yasaklarına kadar birçok sert kural personelin mesaisini belirliyor.
Havalimanlarında güvenlik kapısından geçerken ya da kontuarda biniş kartını alırken karşılaşılan yüzler, dışarıdan bakıldığında yalnızca rutin bir prosedürü işleten çalışanlar gibi görünüyor.
Oysa o pasaportun kontrol edildiği saniyelerin arkasında, personelin ne giyeceğinden cebine ne koyacağına, içeceği kahvenin yerinden oturduğu sandalyeye kadar uzanan katı ve kimi zaman tuhaf bir kurallar bütünü işliyor.
Son olarak The Guardian gazetesinin aktardığına göre, ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) bünyesindeki güvenlik görevlilerinin kontrol noktalarında kimlik ve biniş kartı incelerken oturmaları yasaklandı.
Gerekçe ise personelin sürekli "tetikte" kalmasını sağlamak.
Havalimanı çalışanlarını temsil eden sendika olan Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu Konseyi karara sert tepki gösterse de bu yasak, küresel havacılık sektörünün perde arkasındaki ağır çalışma koşullarının yalnızca bir parçası.
Avrupa Birliği'nin işyeri mevzuatı sayesinde Avrupalı meslektaşları ergonomik koltuklarında oturarak pasaport kontrolü yaparken, Amerikalı görevliler mesailerini ayakta geçirmek zorunda kalıyor.
Havalimanının arındırılmış alanında görev almak, işin niteliğinden bağımsız olarak ciddi bir güvenlik süzgecinden geçmeyi gerektiriyor.
İster kahve zincirinde çalışın ister uçuş operasyonlarını yönetin, kapıdan içeri adım atmadan önce kapsamlı güvenlik taramaları yapılıyor.
Bölgesel güvenlik tedbirleri de farklılaşıyor: ABD'de TSA görevlilerine 2000'li yıllardan bu yana rastgele uyuşturucu testleri uygulanırken, İngiltere'de sınır yetkilileri için bu zorunluluk ancak 2024 yılında yürürlüğe girdi.
CEPLER BOŞ KALACAK, İÇ ÇAMAŞIRININ RENGİ BİLE DENETLENECEK
Yolcuların sıklıkla şikayet ettiği kılık kıyafet denetimi, aslında çalışanlar için çok daha acımasız.
Londra'daki Heathrow ve Gatwick havalimanlarında check-in ve yer hizmetleri sunan Menzies şirketinin 2024 kurallarına göre, erkek çalışanların ceplerine "pantolonun şeklini bozacak" hiçbir nesne koymasına izin verilmiyor.
Ceplerdeki en ufak bir şişkinlik bile hem alarmları tetikleme riski taşıyor hem de güvenli bölgelere yasaklı eşya sokulması şüphesini doğuruyor.
Kadın personelin etek boyunun diz hizasında olması ve çorap giymesi zorunlu tutuluyor; çorap kuralı yalnızca aşırı sıcak hava dalgalarında yönetimin inisiyatifiyle esnetilebiliyor.
Aşırı saç renkleri, renkli lensler ve görünür piercing'ler kesinlikle yasak. ABD'de ise standartlar iç giyime kadar uzanıyor.
İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi yönergesi, TSA görevlilerinin tüm iç çamaşırlarının "doğal ve nötr renklerde olmasını ve dışarıdan hiçbir şekilde görünmemesini" şart koşuyor.
Göz tarama ve güvenlik cihazlarının başında çalışmak isteyenleri ise biyolojik engeller bekleyebiliyor.
The Telegraph gazetesinin haberine göre İngiltere nüfusunun yüzde 4,5'ini oluşturan renk körleri, X-ray ve tarama görevlerinden tamamen menediliyor. Sebebi, patlayıcı gibi tehlikeli maddelerin monitörlerde yeşil ve turuncu gibi belirli renklerle ayırt edilmesi.
Hatta 2023 yılında Steve Rymer adlı bir adayın, renk düzeltici gözlük kullanmasına rağmen Heathrow'daki mülakatın son aşamasında elenmesi basına yansımıştı.
Bunun yanında birçok personel adayı, bomba ihbarı veya tahliye gibi kriz anlarını yönetebilme kapasitesini ölçen psikolojik testlerden geçiriliyor.
TEBESSÜM MECBURİ
Havalimanı personeli için çalışma alanını kişiselleştirmek söz konusu bile değil.
Danimarka'daki Billund Havalimanı'nda kontuarlarda su ısıtıcısı, kahve makinesi bulundurmak; hatta masaya çiçek veya bitki koymak dahi yasak.
Çalışanların içeceklerini kapalı bardaklarda, bilgisayar sistemlerinden uzakta ve tezgahın altında saklamaları gerekiyor; yolcunun gözü önünde bir şey içmek hoş karşılanmıyor. Buna karşılık, kapı önlerinde yolcuların bıraktığı kahve bardaklarını ve çöpleri toplama görevi yer hizmetleri personeline yıkılıyor.
Akıllı gözlükler, kulaklıklar ve güvenlik salonunda şahsi cep telefonu kullanımı ise odak kaybını ve güvenlik ihlallerini önlemek amacıyla tamamen yasaklanmış durumda.
Müşteri ilişkileri tarafında ise kurallar şirketlere göre değişiyor.
American Airlines için yer hizmeti sağlayan Piedmont şirketi, 2017 tarihli kılavuzunda çalışanlarına hizmet boyunca yolculara "Bay Smith" ya da "Bayan Smith" şeklinde isimleriyle hitap etmelerini, sürekli gülümsemelerini ve her işleme kişisel bir yorum eklemelerini şart koşuyor.
ÜNİFORMAYI KENDİN AL, HEDİYEYİ GERİ ÇEVİR
Havalimanı çalışanlarının indirimli alışveriş, ücretsiz otopark veya uygun fiyatlı bilet gibi hakları olsa da bu haklar ağır yükümlülüklerle geliyor.
Örneğin Piedmont çalışanları, işteki ilk yıllarında üniformalarını kendi ceplerinden satın almak zorunda.
Şirket ancak birinci yılın sonunda giyim için 300 dolar ödenek sağlıyor.
Bu tasarruf tedbirinin arkasında personelin işi hızla bırakması yatıyor; zira 2019 verilerine göre ABD'deki ulaştırma güvenlik görevlilerinin beşte biri ilk altı ay içinde istifa ediyor.
Mesai bitip sivil hayata geçildiğinde de kurallar sona ermiyor. Bir çalışan tatile giderken asla personel sırasını kullanarak güvenlik kuyruğunu atlatamıyor; bu durum doğrudan işten çıkarılma sebebi sayılıyor.
İndirimli biletle uçan bir personelden koltuğunu bir yolcuya devretmesi istendiğinde, bunu sessizce ve güler yüzle kabul etmesi gerekiyor.
Uçak içinde kabin ekiplerine teşekkür mahiyetinde çikolata veya küçük hediyeler verilmesi sosyal medyada sıkça övülse de yer personeli için durum taban tabana zıt.
İngiltere'de 2010 tarihli Rüşvet Yasası'na tabi olan havalimanı çalışanlarının yolculardan herhangi bir hediye kabul etmesi kesinlikle yasak.
Biniş kapısında koltuk yükseltme veya yolcuyu uçuşa kabul etme yetkisine sahip yer personeli için uygulanan bu kural, ayrıcalık tanınmasını ve rüşvet iddialarını engellemeyi hedefliyor.