Oturmak yasak, cepler boş olacak. İşte havalimanı çalışanlarının uyması gereken akılalmaz kurallar

Havalimanlarında güvenlik kapısından geçerken ya da kontuarda biniş kartını alırken karşılaşılan yüzler, dışarıdan bakıldığında yalnızca rutin bir prosedürü işleten çalışanlar gibi görünüyor.

Oysa o pasaportun kontrol edildiği saniyelerin arkasında, personelin ne giyeceğinden cebine ne koyacağına, içeceği kahvenin yerinden oturduğu sandalyeye kadar uzanan katı ve kimi zaman tuhaf bir kurallar bütünü işliyor.

Son olarak The Guardian gazetesinin aktardığına göre, ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) bünyesindeki güvenlik görevlilerinin kontrol noktalarında kimlik ve biniş kartı incelerken oturmaları yasaklandı.

Gerekçe ise personelin sürekli "tetikte" kalmasını sağlamak.

Havalimanı çalışanlarını temsil eden sendika olan Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu Konseyi karara sert tepki gösterse de bu yasak, küresel havacılık sektörünün perde arkasındaki ağır çalışma koşullarının yalnızca bir parçası.

Avrupa Birliği'nin işyeri mevzuatı sayesinde Avrupalı meslektaşları ergonomik koltuklarında oturarak pasaport kontrolü yaparken, Amerikalı görevliler mesailerini ayakta geçirmek zorunda kalıyor.

Havalimanının arındırılmış alanında görev almak, işin niteliğinden bağımsız olarak ciddi bir güvenlik süzgecinden geçmeyi gerektiriyor.

İster kahve zincirinde çalışın ister uçuş operasyonlarını yönetin, kapıdan içeri adım atmadan önce kapsamlı güvenlik taramaları yapılıyor.

Bölgesel güvenlik tedbirleri de farklılaşıyor: ABD'de TSA görevlilerine 2000'li yıllardan bu yana rastgele uyuşturucu testleri uygulanırken, İngiltere'de sınır yetkilileri için bu zorunluluk ancak 2024 yılında yürürlüğe girdi.