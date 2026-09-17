“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı. 1 milyon dolarını bağışlayacak

Macklemore’un çağrısının ardından Robert Kraft da insani yardım için 2 milyon dolar ayıracağını açıkladı.

Kraft, Ed Sheeran’ın kendisini arayarak bölgedeki insani krizle mücadele amacıyla yapılacak bağışa 2 milyon dolarla katılmasını istediğini söyledi. Ancak paranın hangi kuruluşlara aktarılacağı açıklanmadı.

Kraft, hayatının önemli bölümünü farklı topluluklar arasında köprüler kurmaya adadığını ve bütün insanların yaşamlarının korunmaya değer olduğuna inandığını söyledi.

Sheeran’ın diğer konser mekanı sahipleriyle de iletişime geçmeyi planladığını belirten Kraft, amaçlarının birlikte hareket ederek “köprüler kurmak” olduğunu iddia etti.