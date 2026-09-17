“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı. 1 milyon dolarını bağışlayacak
17.09.2026 08:54
Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılan Macklemore, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık kazancın tamamını Filistinlilere yardım eden kuruluşlara bağışlayacağını açıkladı.
Grammy ödüllü rapçi Macklemore, Filistin’e destek açıklamalarının ardından çıkarıldığı Ed Sheeran’ın “Loop Tour” turnesinden elde ettiği 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını Filistinlilere yardım için bağışlayacağını açıkladı.
Rapçi, paranın Filistin halkına doğrudan destek sağlayan ve Gazze’deki insani yardım çalışmalarına katılan altı kuruluşa aktarılacağını duyurdu.
Macklemore ayrıca, kendisinin Boston yakınlarındaki Gillette Stadium’da sahne almasına izin vermeyen New England Patriots’ın milyarder sahibi Robert Kraft’a da bağış yapması için çağrıda bulundu.
"KONUYU FİLİSTİN HALKINA GERİ DÖNDÜRMEK İSTİYORUM”
Macklemore, Instagram’daki açıklamasında son günlerde yaşanan tartışmaların ardından gündemin yeniden Filistinlilere çevrilmesi gerektiğini söyledi.
Rapçi, turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık net kazancın tamamını bağışlayacağını belirterek Kraft’a aynı miktarda yardım yapması çağrısında bulundu.
Macklemore, aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Filistinlilerin yaşamlarının korunmaya değer olduğu konusunda uzlaşabileceklerini söyledi.
“Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir insanın hayatından daha az değerli değil.” ifadelerini kullandı.
KRAFT’TAN 2 MİLYON DOLARLIK YANIT
Macklemore’un çağrısının ardından Robert Kraft da insani yardım için 2 milyon dolar ayıracağını açıkladı.
Kraft, Ed Sheeran’ın kendisini arayarak bölgedeki insani krizle mücadele amacıyla yapılacak bağışa 2 milyon dolarla katılmasını istediğini söyledi. Ancak paranın hangi kuruluşlara aktarılacağı açıklanmadı.
Kraft, hayatının önemli bölümünü farklı topluluklar arasında köprüler kurmaya adadığını ve bütün insanların yaşamlarının korunmaya değer olduğuna inandığını söyledi.
Sheeran’ın diğer konser mekanı sahipleriyle de iletişime geçmeyi planladığını belirten Kraft, amaçlarının birlikte hareket ederek “köprüler kurmak” olduğunu iddia etti.
HER ŞEY “ÖZGÜR FİLİSTİN” SÖZLERİYLE BAŞLADI
Tartışma, Macklemore’un bu ayın başında New Jersey’deki MetLife Stadium’da Ed Sheeran’ın konserinden önce sahneye çıkmasıyla başlamıştı.
Yaklaşık iki dakikalık konuşmasında Filistin’e desteğini açıklayan Macklemore, “Özgür Filistin” ifadelerini kullanmış ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria’daki insanların unutulmadıklarını bilmelerini istediğini söylemişti.
Açıklamaların ardından Israeli-American Council, Macklemore’un turneden çıkarılması için kampanya başlattı.
Rapçi ertesi gün sahnede yaptığı yeni açıklamada da geri adım atmadı.
Yahudi izleyicilere seslenen Macklemore, İsrail’e yönelik eleştirilerinin Yahudilere yönelik olmadığını belirterek mesajının “barış, sevgi, onur, saygı ve eşitlik” olduğunu söyledi.
STADYUM SAHİPLERİ İTİRAZ ETTİ
Ed Sheeran ise Macklemore’un turneden çıkarılması kararının kendisine ait olmadığını açıkladı.
Sheeran’a göre Robert Kraft’ın da aralarında bulunduğu bazı stadyum sahipleri, Macklemore’un ön sanatçı olarak kalması halinde konserlerin kendi mekanlarında gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
Sheeran, taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalıştığını ancak organizatörlerin sonunda Macklemore’u turneden çıkarma kararı aldığını söyledi.
DÖRT SANATÇI DA TURNEDEN ÇEKİLDİ
Macklemore’un çıkarılması turnede peş peşe ayrılıkları beraberinde getirdi.
Finneas, Aaron Rowe, Beoga ve Lukas Graham, Macklemore ve Filistin’le dayanışma gerekçesiyle “Loop Tour”un kalan konserlerinden çekildiklerini açıkladı.
Böylece Sheeran’ın turnesinin kalan bölümünde sahne alması planlanan dört ön sanatçının tamamı programdan ayrılmış oldu.
“BENİM ALDIĞIM RİSKLE AYNI DEĞİL”
Macklemore bağış açıklamasında, tartışmanın kendi kariyerine veya turneden çıkarılmasına odaklanmasını istemediğini de vurguladı.
Gazze’de çocuklarını yeterli imkanların bulunmadığı hastanelere taşıyan ailelere, doktorlara, sağlık görevlilerine, gazetecilere ve yardım çalışanlarına dikkat çeken rapçi, Filistin’e destek verdikleri için bedel ödeyen aktivistlerin karşılaştığı risklerin kendisininkinden çok daha büyük olduğunu söyledi.
Filistinlilerin onlarca yıldır temel haklardan yoksun yaşadığını vurgulayan Macklemore, Filistin halkına ve özgürlük mücadelesine desteğini sürdüreceğini belirtti.