“Özgür Filistin” krizi büyüdü, Ed Sheeran'ın turnesinde kimse kalmadı
16.09.2026 09:30
Rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi.
TÜM ÖN SANATÇILAR TURNEDEN AYRILDI
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinde Macklemore'un Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle kadrodan çıkarılmasıyla başlayan kriz büyüdü.
Turnede kalan tüm ön sanatçılar, Macklemore kararının ardından programdan çekildiklerini açıkladı.
Billie Eilish'in kardeşi ve müzisyen Finneas'ın yanı sıra Danimarkalı grup Lukas Graham, İrlandalı şarkıcı Aaron Rowe ve Sheeran'la her gece sahneye çıkan İrlandalı folk grubu Beoga turneden ayrıldı.
“SANATÇILAR SUSTURULMAMALI”
Turneden çekilen isimlerden Finneas, kararını açıklarken ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.
Finneas, “Sanatçılar, ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmamalı.” ifadelerini kullandı.
Lukas Graham da savaş ve sivillerin yaşadığı kayıplar hakkında konuşmanın sanatçıların hakkı olduğunu savundu.
Grup açıklamasında, “Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, üzerlerinde hangi bayrak dalgalanırsa dalgalansın savaş, öldürülen siviller ve büyümeyi hak eden çocuklar hakkında konuşabilmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.
Aaron Rowe ise kararının kolay olmadığını belirterek Sheeran'ın kendisi için önemli bir dost olduğunu ve kariyerini değiştirdiğini söyledi.
Beoga da büyük kalabalıkların önünde sahne almanın bir hayal olduğunu ancak “Özgür Filistin'i savunan birini susturan” mekanlarda çalmayı kabul edemeyeceklerini açıkladı.
SHEERAN: KARARI BEN VERMEDİM
Toplu ayrılık kararları, Ed Sheeran'ın tartışmalara ilişkin açıklamasından saatler sonra geldi.
Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını vurguladı.
“Macklemore'un turneden ayrılması organizatörün kararıydı, benim değil.” diyen İngiliz şarkıcı, konser mekanlarıyla hafta boyunca uzun görüşmeler yaptığını ve çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.
Ancak turnenin organizatörü Messina Touring Group'un sonunda Macklemore'u programdan çıkarma kararı aldığını söyledi.
Sheeran ayrıca konserleri iptal ederek aylar öncesinden plan yapan hayranlarını, turne çalışanlarını ve geçimini bu konserlerden sağlayan müzisyenleri yarı yolda bırakmayacağını ifade etti.
“SAHNEMİ SİYASİ FORUM OLARAK KULLANMIYORUM”
Sheeran, “Kişisel görüşlerim var. Bunları kamuoyu önünde dile getirmemem, görüşüm olmadığı veya umursamadığım anlamına gelmiyor.” dedi.
Konserlerine çocuklar dahil farklı geçmişlerden insanların geldiğini söyleyen Sheeran, izleyicilerinin bir “siyasi forum” beklemediğini savundu.
Macklemore'un inandığı şeyleri açıkça savunmasına saygı duyduğunu belirten şarkıcı, barış için farklı yöntemlerin kullanılabileceğini söyledi.
KRİZ “ÖZGÜR FİLİSTİN” SÖZLERİYLE BAŞLADI
Tartışmalar 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında başladı.
Gerçek adı Benjamin Haggerty olan Macklemore, sahnede turneye katılmasının önemli nedenlerinden birinin stadyumlarda iki kelime söyleyebilmek olduğunu belirtti.
Ardından “Özgür Filistin.” dedi.
Rapçi daha sonra Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı protestoculara ithaf ettiği “Hind's Hall” adlı şarkısını seslendirdi.
Performans sırasında dev ekranlarda Gazze'deki yıkımı gösteren görüntüler yayımlandı.
Macklemore'un sözleri seyircilerin bir bölümünden destek görürken bazı Yahudi kuruluşları ve gruplar tarafından topa tutuldu.
PES ETMEDİ, ERTESİ GECE YENİDEN KONUŞTU
Macklemore ertesi gece aynı sahneye çıkarak bu kez seyirciler arasındaki Yahudilere doğrudan seslendi.
İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin Yahudilere yönelik bir eleştiri anlamına gelmediğini savunan rapçi, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin unutulmadığını bilmelerini istediğini söyledi.
İsrail ise Gazze'de soykırım yaptığı yönündeki suçlamaları reddediyor ve askeri operasyonlarının uluslararası hukuka uygun biçimde meşru müdafaa kapsamında yürütüldüğünü savunuyor.
İsrail saldırılarında 73 bin 780'den fazla kişi hayatını kaybetti.
STADYUMLAR MACKLEMORE'U İSTEMEDİ
Macklemore pazartesi günü yaptığı açıklamada turnenin kalan bölümünden çıkarıldığını doğruladı.
Rapçi, kararın arkasındaki baskının Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nun milyarder sahibi Robert Kraft tarafından organize edildiğini öne sürdü. Kraft, Macklemore'un kendi stadyumunda sahne almasını engellediğini doğruladı.
Turnenin organizatörü Messina Touring Group ise bazı stadyumların Macklemore'un sahne almasına izin vermeyeceklerini bildirdiğini açıkladı.
Organizatöre göre Macklemore'un programda tutulması turnenin iptal edilmesine ve yüz binlerce hayranın etkilenmesine yol açabilirdi.
“PARA KİMİN KONUŞACAĞINA KARAR VERMEMELİ”
Turneden ayrılan sanatçıların bir bölümü kararlarında Kraft'ın rolünün etkili olduğunu açıkladı.
Lukas Graham, “Para size konuşmanın sahibi olma hakkını vermez” ifadelerini kullandı.
Grup, bir kişinin servetinin “kimin konuşabileceğine veya hangi acının dile getirilebileceğine” karar vermemesi gerektiğini savundu.
MACKLEMORE: EN BAŞARILI TURNEMDİ
Macklemore ise Ed Sheeran'ın içinde bulunduğu zor durumu anladığını ancak İngiliz şarkıcının açık bir tutum almamasını eleştirdi.
Filistin konusunda konuşmanın kariyer açısından sonuçları olabileceğini belirten rapçi, bu nedenle para, sponsorluklar, festivaller, özel konserler, ilişkiler ve çeşitli fırsatlar kaybettiğini söyledi.
Turnede yalnızca iki konsere çıkabilen Macklemore, yaşananların yeniden Filistin'in konuşulmasını sağladığı için kendisi açısından “şimdiye kadar çıktığı en başarılı turne” olduğunu ifade etti.
Macklemore'un çıkarılmasıyla başlayan tartışma, Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe ve Beoga'nın da programdan çekilmesiyle Ed Sheeran'ın ABD turnesinin kalan bölümündeki tüm ön sanatçıların ayrılmasına dönüştü.