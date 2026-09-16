“Özgür Filistin” krizi büyüdü, Ed Sheeran'ın turnesinde kimse kalmadı

Turneden çekilen isimlerden Finneas, kararını açıklarken ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

Finneas, “Sanatçılar, ezilenler için seslerini yükselttiklerinde susturulmamalı.” ifadelerini kullandı.

Lukas Graham da savaş ve sivillerin yaşadığı kayıplar hakkında konuşmanın sanatçıların hakkı olduğunu savundu.

Grup açıklamasında, “Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, üzerlerinde hangi bayrak dalgalanırsa dalgalansın savaş, öldürülen siviller ve büyümeyi hak eden çocuklar hakkında konuşabilmeliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Aaron Rowe ise kararının kolay olmadığını belirterek Sheeran'ın kendisi için önemli bir dost olduğunu ve kariyerini değiştirdiğini söyledi.

Beoga da büyük kalabalıkların önünde sahne almanın bir hayal olduğunu ancak “Özgür Filistin'i savunan birini susturan” mekanlarda çalmayı kabul edemeyeceklerini açıkladı.