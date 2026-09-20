"Özgür Filistin" krizi. Sheeran sahnede ağladı: "Savunulamaz büyük felaket"

Macklemore'un çıkarılmasının ardından turnede yer alan dört destek sanatçısı ve grup da çekilme kararı aldı. Ayrılanlar arasında Billie Eilish ile yaptığı çalışmalarla tanınan Finneas ile Sheeran'a sahnede eşlik eden müzisyenler de vardı.

Sheeran ise Gazze'deki katliama ilişkin kamuoyu önünde siyasi bir tutum almama yaklaşımını savundu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşananlara kayıtsız olmadığını belirten Sheeran, kişisel görüşlerinin bulunduğunu ancak bunları kamuoyu önünde dile getirmemeyi tercih ettiğini söyledi. Sheeran, "Konserlerime gelenler siyasi bir forum beklemiyor." ifadelerini kullandı.

Ancak Sheeran, bazı çevreler tarafından stadyum sahiplerine karşı yeterince tavır almamakla eleştirildi ve sanatçıya yönelik boykot çağrıları yapıldı.