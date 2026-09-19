Polisler ve protestocular hazır, gözler Ed Sheeran'da
19.09.2026 08:55
Son Güncelleme: 19.09.2026 08:59
Macklemore'un Filistin'e desteği sonrası turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışmalar sürerken Ed Sheeran, yeniden sahneye çıkıyor. Konser öncesi Filistin'e destek gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.
KRİZ SONRASI İLK KONSERİNİ VERECEK
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, ABD turnesinde rapçi Macklemore'un Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından başlayan tartışmaların gölgesinde yeniden sahneye çıkıyor.
Sheeran'ın cumartesi gecesi Philadelphia'da vereceği konser öncesinde Filistin yanlısı grupların gösteri düzenlemesi beklenirken, polis de bölgede güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.
TARTIŞMA MACKLEMORE'UN SÖZLERİYLE BAŞLADI
Tartışmalar, rapçi Macklemore'un bu ayın başında New Jersey'deki konserde sahneden "Özgür Filistin" sloganı atmasının ardından başladı.
ABD'deki Loop Tour kapsamında konserlere ev sahipliği yapacak bazı stadyumların sahiplerinin Macklemore'un sahne almasına itiraz etmesi üzerine rapçi pazartesi günü turne kadrosundan çıkarıldı.
Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını, Macklemore'un turneden çıkarılmasına organizatörün karar verdiğini açıkladı.
DÖRT İSİM TURNEDEN ÇEKİLDİ
Macklemore'un çıkarılmasının ardından turnede yer alan dört destek sanatçısı ve grup da çekilme kararı aldı. Ayrılanlar arasında Billie Eilish ile yaptığı çalışmalarla tanınan Finneas ile Sheeran'a sahnede eşlik eden müzisyenler de yer aldı.
Sheeran ise Gazze'deki katliama ilişkin kamuoyu önünde siyasi bir tutum almama yaklaşımını savundu.
Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yaşananlara kayıtsız olmadığını belirten Sheeran, kişisel görüşlerinin bulunduğunu ancak bunları kamuoyu önünde dile getirmemeyi tercih ettiğini söyledi.
Sheeran, "Konserlerime gelenler siyasi bir forum beklemiyor." ifadelerini kullandı.
BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILDI
Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran, bazı çevreler tarafından stadyum sahiplerine karşı yeterince tavır almamakla eleştirildi ve sanatçıya yönelik boykot çağrıları yapıldı.
Durham Üniversitesi'nden müzik endüstrisi uzmanı Gretchen Larsen, yaşananların Sheeran açısından ciddi bir itibar tartışmasına dönüştüğünü ve sanatçının kamuoyu algısını yönetmek durumunda kaldığını değerlendirdi.
KONSER ÖNCESİ PROTESTO HAZIRLIĞI
Philadelphia konseri öncesinde yeni bir ön grup veya Sheeran'a eşlik edecek yeni bir müzik grubu açıklanmadı. Bu nedenle sanatçının konseri nasıl gerçekleştireceği de belirsizliğini koruyor.
Yerel Filistin yanlısı gruplar, konserin düzenleneceği Lincoln Financial Field yakınlarında gösteri çağrısı yaptı. Philadelphia polisi ise konser alanında izleyicilerin, çalışanların ve çevrede yaşayanların güvenliği için gerekli polis gücünün görevlendirileceğini bildirdi.
BİLET FİYATLARI NEREDEYSE YARIYA İNDİ
Öte yandan ikinci el bilet piyasasında konserin en ucuz bilet fiyatının pazartesi günü 123 dolarken cuma günü 67 dolara kadar gerilediği belirtildi.
Bilet piyasasını takip eden TicketData'nın kurucusu Keith Pagello ise düşüşün doğrudan tartışmayla bağlantılı olduğunun söylenemeyeceğini, konser tarihi yaklaştıkça bilet fiyatlarının gerilemesinin olağan olduğunu ifade etti.