Polisler ve protestocular hazır, gözler Ed Sheeran'da

Philadelphia konseri öncesinde yeni bir ön grup veya Sheeran'a eşlik edecek yeni bir müzik grubu açıklanmadı. Bu nedenle sanatçının konseri nasıl gerçekleştireceği de belirsizliğini koruyor.

Yerel Filistin yanlısı gruplar, konserin düzenleneceği Lincoln Financial Field yakınlarında gösteri çağrısı yaptı. Philadelphia polisi ise konser alanında izleyicilerin, çalışanların ve çevrede yaşayanların güvenliği için gerekli polis gücünün görevlendirileceğini bildirdi.