Pakistan'dan sınır ötesi operasyon
29.06.2026 10:42
Pakistan güvenlik güçlerinin Afganistan sınırında düzenlediği hava ve kara operasyonlarında en az 29 militanın öldürüldüğü bildirildi.
Pakistan güvenlik güçlerinin Afganistan sınır bölgesinde düzenlediği hava ve kara operasyonlarında en az 29 militanın öldürüldüğü açıklandı.
Afganistan'daki Taliban yönetimi ise hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 38 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki üç hedefe yönelik hava operasyonlarında 25 militanın öldürüldüğünü, operasyonlarda "büyük miktarda" silah ve mühimmatın imha edildiğini kaydetti.
Bakan, Pakistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde düzenlenen kara operasyonlarında ise Pakistan Talibanı'nın (TTP) Cemaat-ül Ahrar koluyla bağlantılı dört savaşçının daha öldürüldüğünü ekledi.
Buna karşılık Afganistan hükümet sözcüsü Hamdullah Fitrat, düzenlenen saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında yer aldığı 38 sivilin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Sözcü, can kayıplarının büyük kısmının, Pakistan savaş uçaklarının Paktia vilayetinde bir evi bombalaması sonucu meydana geldiğini, burada 28 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 158 kişinin yaralandığını bildirdi.
KURTARMA ÇALIŞMALAR ESNASINDA İKİNCİ SALDIRI DÜZENLENDİ
Hava saldırılarının hedefi olan Paktia vilayetinin Semkani ilçesinin müdür yardımcısı Halid Ahmed Sacad, düzenlediği basın toplantısında, ilk bombardımanın ardından yerel halkın yaralılara yardım etmek üzere olay yerine koştuğunu aktardı.
Sacad, "Yerel halk kurtarma çalışmalarını yürüttüğü sırada, Pakistan askeri güçleri aynı noktaya ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Taliban hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat da bölgenin kurtarma çalışmaları sırasında ikinci kez bombalandığı bilgisini doğruladı.
Enformasyon Bakanı Tarar ise operasyonların Pakistan'da son dönemde yaşanan çok sayıda terör eylemine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu eylemler arasında, cumartesi günü güneydeki liman kenti Karaçi'de paramiliter güç unsuru Sindh Rangers'a ait bir tesise düzenlenen, üç askerin hayatını kaybettiği ve dört askerin yaralandığı bombalı ve silahlı saldırı da yer alıyor.
Cemaat-ül Ahrar'ın üstlendiği bu eyleme atıfta bulunan Tarar, "Güvenlik güçleri, terör kamplarını ve güvenli sığınakları hassas atışlarla tam isabetle vurdu" açıklamasını yaptı.
İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan topraklarında saldırı planlayan militanlara yataklık etmekle suçluyor.
Taliban yönetimi ise bu iddiaları reddederek, radikal grupların faaliyetlerinin Pakistan'ın iç meselesi olduğunu ifade ediyor.
Komşu ülkeler arasındaki ilişkiler, Taliban'ın 2021 yılında Kabil'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana gergin bir seyir izliyor.
İki ülke arasında şubat ayında haftalarca süren ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yüzlerce kişinin ölümüne, on binlerce kişinin de yerinden edilmesine yol açan sınır çatışmaları yaşanmıştı.
ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN AĞIR ÇATIŞMALAR
Taliban, Ağustos 2021'de Batılı koalisyon güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında ülke genelinde kontrolü ele geçirerek iktidara geldi.
İki ülke mart ayında ateşkes ilan etme konusunda uzlaşmaya varmış olsa da sınır hattında dönemsel olarak çatışmalar sürdü.
Afgan yetkililer, haziran ayında düzenlenen Pakistan saldırılarında da 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İslamabad yönetimi bir yandan Ortadoğu'daki savaşı sonlandırmak amacıyla ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışırken, diğer yandan kendi topraklarındaki militanlarla mücadelenin Afganistan'daki operasyonları zorunlu kıldığını ifade ediyor.
Pakistan'ın en kalabalık kenti Karaçi'de cumartesi günü paramiliter Rangers kampına düzenlenen saldırıda, saldırganların kamp içinde patlayıcılar infilak ettirdiği ve ateş açtığı bildirilmişti.
Yetkililer, olayla ilişkili olduğu şüphesiyle bir Afganistan vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.
Pakistan ordusu, özellikle TTP sığınakları ve silah depolarını hedef alan sınır ötesi operasyonlarında "hassas hedefleme" yöntemlerinin kullanıldığını vurguluyor.
Afganistan makamları ise ülkede militanların barındığı yönündeki iddiaları reddederken, Pakistan operasyonlarının ağır sivil can kayıplarına yol açtığını belirtiyor.
Mart ayında bir uyuşturucu tedavi merkezine düzenlenen ve BM verilerine göre yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırı, bu kayıplara örnek gösteriliyor. İki ülke arasında ekim ayında sınır ötesi şiddet olaylarının patlak vermesinden bu yana sınır kapıları büyük ölçüde kapalı tutuluyor.
Çin de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin arabuluculuk çabaları ise taraflar arasında kalıcı bir çözüme ulaşılmasını sağlayamadı.