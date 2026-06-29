Pakistan'dan sınır ötesi operasyon

Hava saldırılarının hedefi olan Paktia vilayetinin Semkani ilçesinin müdür yardımcısı Halid Ahmed Sacad, düzenlediği basın toplantısında, ilk bombardımanın ardından yerel halkın yaralılara yardım etmek üzere olay yerine koştuğunu aktardı.

Sacad, "Yerel halk kurtarma çalışmalarını yürüttüğü sırada, Pakistan askeri güçleri aynı noktaya ikinci bir hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Taliban hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat da bölgenin kurtarma çalışmaları sırasında ikinci kez bombalandığı bilgisini doğruladı.

Enformasyon Bakanı Tarar ise operasyonların Pakistan'da son dönemde yaşanan çok sayıda terör eylemine yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu eylemler arasında, cumartesi günü güneydeki liman kenti Karaçi'de paramiliter güç unsuru Sindh Rangers'a ait bir tesise düzenlenen, üç askerin hayatını kaybettiği ve dört askerin yaralandığı bombalı ve silahlı saldırı da yer alıyor.

Cemaat-ül Ahrar'ın üstlendiği bu eyleme atıfta bulunan Tarar, "Güvenlik güçleri, terör kamplarını ve güvenli sığınakları hassas atışlarla tam isabetle vurdu" açıklamasını yaptı.

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan topraklarında saldırı planlayan militanlara yataklık etmekle suçluyor.

Taliban yönetimi ise bu iddiaları reddederek, radikal grupların faaliyetlerinin Pakistan'ın iç meselesi olduğunu ifade ediyor.

Komşu ülkeler arasındaki ilişkiler, Taliban'ın 2021 yılında Kabil'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana gergin bir seyir izliyor.

İki ülke arasında şubat ayında haftalarca süren ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yüzlerce kişinin ölümüne, on binlerce kişinin de yerinden edilmesine yol açan sınır çatışmaları yaşanmıştı.