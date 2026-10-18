Papa 14. Leo, ameliyattan sonra Vatikan'da ilk kez halkın karşısına çıktı

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada, ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine ve kendisine gösterilen destek için teşekkür etti.



Papa, bu deneyimin, kendisini hastalara özellikle yakın hissetmesini sağladığını ifade ederek, "Bu zorlu aşama geçtikten sonra, her zaman Tanrı'nın ve dualarınızın yardımıyla faaliyetlerime yavaş yavaş geri döneceğim. Tekrar teşekkür ederim." dedi.

Bu arada, Papa'nın operasyonunu gerçekleştiren Prof. Stefano Margaritora da Vatican News'e verdiği demeçte, ameliyatın herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandığını belirterek, Papa'nın operasyon sonrası dönemini de iyi geçirdiğini söyledi.