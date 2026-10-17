Papa 14. Leo taburcu edildi
17.10.2026 14:08
Akciğerinden kanserli tümör alınan Papa 14. Leo, operasyondan dört gün sonra doktorlarından onay alarak taburcu edildi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, geçirdiği akciğer kanseri ameliyatından yalnızca dört gün sonra hastaneden taburcu ediliyor.
Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde sağ akciğerinin alt lobu alınan 71 yaşındaki Papa, yapılan son kan tahlilleri ve akciğer grafilerinin ardından doktorlarından onay aldı.
Vatikan, operasyonu yöneten doktorlar Luigi Carbone ve Stefano Margaritora'nın imzasını taşıyan tıbbi değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.
Reuters ajansının aktardığına göre açıklamada, sabah saatlerinde yapılan tetkiklerin ardından Papa'nın klinik durumunun taburcu edilmeye uygun görüldüğü kaydedildi.
Bugün öğleden sonra Vatikan'a dönecek olan Papa 14. Leo, pazar günü geleneksel Angelus duasını papalığın çalışma dairesinin penceresinden okuyarak ameliyat sonrasındaki ilk halk buluşmasını gerçekleştirecek.
KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU
Sporcu kimliği ve enerjisiyle tanınan, henüz Mayıs 2025'te göreve gelen bir liderin akciğer adenokarsinomu teşhisi alması Vatikan yönetiminde ve dünya genelindeki 1,4 milyar Katolik arasında tedirginliğe yol açtı.
Salı gününden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Papa, geçen pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda rutin kontroller sırasında akciğerinde nodül tespit edildiğini ve ameliyat olması gerektiğini bizzat duyurmuştu.
Doktorlar ameliyatın herhangi bir komplikasyon yaşanmadan tamamlandığını açıklasa da tümörün boyutu veya çevre lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı gibi kritik patoloji sonuçları henüz paylaşılmadı.
10'uncu kattaki hasta odasında ayin yönetmeyi sürdüren Papa'nın tedavisinin bundan sonraki seyri, çıkacak ayrıntılı laboratuvar sonuçlarıyla netleşecek.
KARDİNAL PAROLİN: SAĞLIK DURUMUNA GÖRE TEMPOSUNU AYARLAYABİLİR
Hastanede yattığı dönemde diplomasi trafiğini tamamen kesmeyen Papa, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'nın Oleşkıy kenti için ateşkes çağrısında bulundu.
Ancak yaklaşan yoğun seyahat takvimi, Vatikan hiyerarşisi içinde tartışma yaratıyor.
Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, bir kardinal için alışılmadık bir açıklıkla konuşarak Papa'nın bundan sonraki programını "sağlık durumuna göre" yeniden düzenlemesi gerekebileceğini ifade etti.
Öte yandan Vatikan yönetimi, Papa'nın 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan yoğun Güney Amerika gezisi hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.
Peru'da 20 yıl misyoner olarak görev yapan Papa'nın bu ziyareti gerçekleştirmeyi çok istediği, ancak nihai kararı hekimlerin tavsiyelerine göre vereceği belirtiliyor.
Papa 14. Leo'nun resmi kabulleri 20 Ekim tarihine kadar iptal edilmiş durumda.