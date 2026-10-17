Papa 14. Leo taburcu edildi

Sporcu kimliği ve enerjisiyle tanınan, henüz Mayıs 2025'te göreve gelen bir liderin akciğer adenokarsinomu teşhisi alması Vatikan yönetiminde ve dünya genelindeki 1,4 milyar Katolik arasında tedirginliğe yol açtı.

Salı gününden bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Papa, geçen pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda rutin kontroller sırasında akciğerinde nodül tespit edildiğini ve ameliyat olması gerektiğini bizzat duyurmuştu.

Doktorlar ameliyatın herhangi bir komplikasyon yaşanmadan tamamlandığını açıklasa da tümörün boyutu veya çevre lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı gibi kritik patoloji sonuçları henüz paylaşılmadı.

10'uncu kattaki hasta odasında ayin yönetmeyi sürdüren Papa'nın tedavisinin bundan sonraki seyri, çıkacak ayrıntılı laboratuvar sonuçlarıyla netleşecek.