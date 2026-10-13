Papa Leo'nun ameliyatı hakkında neler biliniyor?
13.10.2026 09:13
Katolik dünyasının 71 yaşındaki lideri Papa Leo, akciğerindeki bir nodülün alınması amacıyla Roma'da ameliyat edilecek.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo, akciğerinde tespit edilen küçük bir nodülün alınması amacıyla bugün hastaneye yatıyor.
Rutin sağlık kontrolü sırasında fark edilen doku parçasının ameliyatla çıkarılacağını belirten Vatikan, 71 yaşındaki Papa'nın 20 Ekim'e kadar olan bütün kamuya açık programlarını iptal ettiğini duyurdu.
Görevdeki 17 ayında ilk kez önemli bir sağlık sorunu yaşayan Papa Leo, pazar günü yaptığı açıklamada kütlenin sınırlarının belirgin olduğunu ve erken aşamada yakalandığını kaydetti.
Bu sabah Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesine geçmesi beklenen Papa'nın cerrahi müdahalesinin tam olarak hangi gün yapılacağı açıklanmadı.
İyileşme sürecinin ise yaklaşık bir hafta sürmesi öngörülüyor.
AMELİYAT ÖNCESİNDE YOĞUN MESAİ
Hastaneye yatış süreci öncesinde dünkü yoğun programına devam eden Papa Leo, sabah saatlerinde Arjantin, Nikaragua ve ABD'den gelen piskoposlar dahil olmak üzere önceden planlanmış yedi ayrı kabule katıldı.
Roma merkezli bir yardım kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldiği günün tek kamuya açık etkinliğinde güçlü ve net bir ses tonuyla hitap eden Papa, yürütülen çalışmalar için heyete teşekkür etti.
Mayıs 2025'te kardinallerce seçilen Papa Leo, Kilise liderleri arasında nispeten genç sayılıyor.
Tenis gibi sporlarla ilgilenen Katolik liderin sigara kullanmadığı ve daha önce bilinen herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı kaydediliyor.
11-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 11 günlük bir gezi planlayan Papa, pazar günkü konuşmasında bu ziyaret programını gerçekleştirmeye kararlı olduğunu teyit etti.
"RİSK DÜŞÜK"
Akciğer nodülleri genellikle iyi huylu olabilen küçük ve sınırlı lezyonlar olarak tanımlanıyor.
Amerikan Toraks Derneği verileri, nodüllerin genel olarak yüzde 5'inden daha azının kansere dönüştüğünü gösteriyor; ancak yaş, boyut ve tütün kullanımı gibi etkenlerle risk seviyesi artış gösteriyor.
Roma'daki Policlinico Umberto I Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Dr. Federico Venuto, bu tür kitlelerin alınmasında uygulanan ameliyatların çoğunlukla torakoskop adı verilen ince kameralı tüplerle, asgari cerrahi müdahaleyle yapıldığını aktardı.
Reuters'a açıklamalarda bulunan Venuto, bu operasyonlarda komplikasyon ihtimalinin son derece düşük olduğunu vurguladı.
Papa Leo'nun ameliyat sürecini önceden kamuoyuyla paylaşması, Nisan 2025'te 88 yaşında vefat eden selefi Papa Franciscus dönemindeki uygulamalarla tezat oluşturuyor.
Yaşamının son yıllarında sağlığı zayıflayan Franciscus, hastaneye gidişlerini çoğunlukla önceden duyurmamış, bu durum kamuoyunda belirsizliklere yol açmıştı.
Kanadalı Kardinal Gérald Lacroix, Papa Leo'nun açık tavrına değinerek bizzat kendisinin durumu net biçimde açıklamasından ve dua istemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Dünya genelindeki 1,4 milyar Katoliğin dini lideri olan Papa'nın yerine geçecek bir vekil makamı bulunmuyor.
Papa'nın yetkilerini kullanamadığı dönemlerde Vatikan bürokrasisi olağan işleyişini sürdürürken, doğrudan onayını gerektiren kararları askıya alıyor.
Papa'nın çarşamba sabahı Aziz Petrus Meydanı'nda yönetmesi planlanan ayini ise geçen hafta Kardinaller Meclisi Dekanlığına onaylanan Filipinli Kardinal Luis Tagle yönetecek.
Tagle, bu göreve getirilen ilk Asyalı din adamı olmuştu.