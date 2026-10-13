Papa Leo'nun ameliyatı hakkında neler biliniyor?

Hastaneye yatış süreci öncesinde dünkü yoğun programına devam eden Papa Leo, sabah saatlerinde Arjantin, Nikaragua ve ABD'den gelen piskoposlar dahil olmak üzere önceden planlanmış yedi ayrı kabule katıldı.

Roma merkezli bir yardım kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldiği günün tek kamuya açık etkinliğinde güçlü ve net bir ses tonuyla hitap eden Papa, yürütülen çalışmalar için heyete teşekkür etti.

Mayıs 2025'te kardinallerce seçilen Papa Leo, Kilise liderleri arasında nispeten genç sayılıyor.

Tenis gibi sporlarla ilgilenen Katolik liderin sigara kullanmadığı ve daha önce bilinen herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı kaydediliyor.

11-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 11 günlük bir gezi planlayan Papa, pazar günkü konuşmasında bu ziyaret programını gerçekleştirmeye kararlı olduğunu teyit etti.