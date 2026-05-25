Papa'dan yapay zekaya karşı genelge: Geliştirilmesini yavaşlatın

Papa ayrıca yapay zeka sistemlerini besleyen ve akıllı telefon gibi cihazları üreten işçilerin "yeni kölelik formlarına" maruz kaldığını dile getirdi.

Sanayi Devrimi döneminde işçi haklarını savunan Papa 13. Leo'nun 1891'deki genelgesine atıf yapan Papa, bulunan Papa, dünyanın bazı bölgelerinde çocukların tehlikeli şartlarda çalıştırıldığını ve bilgi akışının kesintisiz sürmesi uğruna bedenlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Papa ayrıca Katolik Kilisesi'nin transatlantik köleliğini 19. yüzyıla kadar güçlü bir şekilde kınamadığını kabul etti ve kilise adına özür diledi.