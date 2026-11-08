Paraguay'da azledilen eski Devlet Başkanı Pena hakkında tutuklama kararı

Senato'da yapılan oylamada Pena'nın azledilmesine 44 senatör lehte oy verdi. Pena, Haziran 2012'de eski Devlet Başkanı Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı oldu.

"Görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca azil kararıyla suçlu bulunmasının ardından, eski devlet başkanlarına tanınan "ömür boyu senatörlük" statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetti.

PENA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı belirtildi.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer aldı.

Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini ifade etmişti.