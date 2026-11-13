Paraguay'da üç milyon müşterili banka battı, esnaf nakitsiz kaldı

Bankaya el konulması, ülke genelinde tüketici harcamalarında devasa bir azalmayı tetikledi.

Sektör verilerine göre, ithal ürün satan mağazalarda yüzde 70'e varan satış düşüşleri yaşanırken, süpermarketler başlangıçta yüzde 8 ila yüzde 10 arasında bir gerileme kaydetti.

Finans analisti Amilcar Ferreira, AFP'ye yaptığı açıklamada, belirsizliğin insanları "hayati önemde olmayan harcamalardan kaçınmaya" ittiğini ve "bunun da açıkça tüketimi etkilediğini" söyledi.

Asuncion'da 20 hektardan fazla alana yayılan ve yaklaşık 3 bin satıcının cep telefonundan spor giyime kadar her türlü ürünü sunduğu Mercado 4 pazarı, müşteri bekliyor.

Pazardan 1992'den beri ürün alıp Arjantin sınır kapısında satan Leongino Johnes, "Eskiden burada çok insan olurdu. Burası Paraguay'ın kalbi ve şimdi bakın: Hiçbir şey yok" dedi.

Johnes, "Yıl sonu yaklaştığı için bu durum daha da kötüleşecek. İnsanlar çaresizleşiyor. Herkes gerginleşiyor" diye konuştu.