Paramount, ABD'deki eyaletlerden milyar dolarlık teminat istedi
18.08.2026 09:42
Paramount, Warner Bros. ile birleşmesini durdurmak için dava açan Kaliforniya ve diğer 11 eyaletten, mahkeme süreci boyunca yaklaşık 1,9 milyar dolarlık teminat yatırmalarını talep etti.
Paramount Skydance, Warner Bros Discovery'yi satın alma sürecini engellemek amacıyla dava açan Kaliforniya ve diğer ABD eyaletlerinden, gecikmeden kaynaklanan masrafların karşılanması için mahkemeye 1,88 milyar dolar teminat yatırmasını istedi.
Dün Oakland federal mahkemesine sunulan başvuru, medya devini, tarihi bir stüdyonun yutulmasının hem film yapımcıları hem de sinemaseverler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını savunan eyaletler koalisyonuyla karşı karşıya getirdi.
Ailesi ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan David Ellison tarafından yönetilen Paramount, Warner Bros. Pictures, CNN ve HBO Max yayın platformunu içeren varlık paketinin kontrolünü ele geçirmek için 110 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu.
Kaliforniya ve 11 eyalet ise söz konusu birleşmenin sinema ve televizyon sektöründe fiyatları artırma gücüne sahip devasa bir tekel yaratacağını savunarak 13 Temmuz'da dava açtı.
Amerikan Yazarlar Birliği (WGA) de birleşmeye itiraz ederek mahkemeye başvurdu.
GECİKME ŞİRKET KASASINA GÜNDE 7 MİLYON DOLARA MAL OLUYOR
Sinema sektöründeki karşıtlar, birleşen yapının halihazırda baskı altındaki Hollywood'da istihdamı budayacağını ve her yıl üretilen film sayısını azaltacağını öne sürerken, medya grupları CNN'in editoryal bağımsızlığının zedelenebileceğinden endişe duyuyor.
Pazartesi günkü mahkeme başvurusu Paramount üzerindeki mali baskıyı da gözler önüne serdi.
Anlaşma şartları uyarınca, devralmanın 30 Eylül'e kadar (1 Ekim itibarıyla) tamamlanmaması halinde Warner Bros. hissedarlarına günlük 7 milyon dolarlık bir "gecikme tazminatı" (ticking fee) ödenmesi gerekiyor.
Paramount'un Warner Bros.'u bünyesine katma sürecinde bizzat teklif ettiği bu gecikme bedeli, devam eden hukuki süreç nedeniyle şirkete ek yük getiriyor.
Paramount, eyaletlerin açtığı davanın duruşmasının mart ayına planlandığını, davanın tamamlanması ve nihai hukuki özetlerin nisan ayında sunulmasına kadar Warner Bros. hissedarlarına geri alınamaz biçimde 1,3 milyar dolarlık gecikme tazminatı ödemiş olacağını belirtti.
Şirket ayrıca 1 Haziran'a kadar 1,7 milyar dolarlık gecikme tazminatının yanı sıra birleşmenin Haziran 2027'ye kadar gecikmesi halinde 190 milyon dolarlık ek finansman maliyeti doğacağını kaydetti.
ABD Adalet Bakanlığının birleşmeye verdiği onayın geçerlilik süresi ise 19 Şubat'ta sona eriyor.
YARGIÇ TALEBİ ONAYLARSA EYALETLER MALİYETLERİ ÜSTLENECEK
Temmuz ayı sonlarında Paramount, eyaletlerin itirazına ilişkin bir mahkeme kararı çıkana kadar satın alma sürecini askıya almayı kabul etmişti.
Geçen haftaki duruşmada yargıcın teminat talebini onaylaması halinde, davanın kaybedilmesi durumunda Kaliforniya ve diğer 11 eyaletin yanı sıra Writers Guild of America söz konusu maliyetleri ödemekle yükümlü tutulabilecek.
Paramount, eyaletlerin bu büyüklükte bir teminatı yatıracak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu savundu.
Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta ise Paramount ve Warner Bros.'un birleşme sözleşmesine yüksek maliyetli gecikme tazminatı maddesini kendi iradeleriyle ekleyen iki yetkin şirket olduğuna dikkat çekti.
Reuters'a konuşan Bonta, Paramount'un daha önce kabul ettiği takvime şimdi itiraz ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Şimdi her şeyi baştan almaya çalışıyorlar. Paramount bu sürece gözü açık bir şekilde girdi. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler ve geri adım atmamızı sağlamak için bir kez daha bize şantaj yapmaya çalışıyorlar."
Geçen hafta Ellison, Başsavcı Bonta'nın dava üzerinde müzakere yürütmemesi halinde şirketi Kaliforniya dışına taşımakla tehdit etmiş, Bonta ise bu tehdidi "şantaj" olarak nitelendirmişti.
Benzer birleşme itirazlarında yargıçların karar vermesi ortalama sekiz ay sürmüştü.
Oakland'daki federal mahkemede görülen dava, Paramount CEO'su David Ellison'ın şirketi Netflix ve Disney'e dişli bir rakibe dönüştürme planlarını tehlikeye atıyor.
Paramount, en az 68 ülkeyi temsil eden düzenleyici kurumların anlaşmayı inceledikten sonra onayladığını ya da itiraz etmemeyi tercih ettiğini hatırlatarak ABD federal hükümeti, Avrupa Birliği ve İngiliz hükümetinin de devralmaya yeşil ışık yaktığını ve davaların anlaşmanın tamamlanması önündeki tek engel olduğunu dile getirdi.