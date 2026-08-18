Paramount, ABD'deki eyaletlerden milyar dolarlık teminat istedi

Paramount Skydance, Warner Bros Discovery'yi satın alma sürecini engellemek amacıyla dava açan Kaliforniya ve diğer ABD eyaletlerinden, gecikmeden kaynaklanan masrafların karşılanması için mahkemeye 1,88 milyar dolar teminat yatırmasını istedi.

Dün Oakland federal mahkemesine sunulan başvuru, medya devini, tarihi bir stüdyonun yutulmasının hem film yapımcıları hem de sinemaseverler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını savunan eyaletler koalisyonuyla karşı karşıya getirdi.

Ailesi ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan David Ellison tarafından yönetilen Paramount, Warner Bros. Pictures, CNN ve HBO Max yayın platformunu içeren varlık paketinin kontrolünü ele geçirmek için 110 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu.

Kaliforniya ve 11 eyalet ise söz konusu birleşmenin sinema ve televizyon sektöründe fiyatları artırma gücüne sahip devasa bir tekel yaratacağını savunarak 13 Temmuz'da dava açtı.

Amerikan Yazarlar Birliği (WGA) de birleşmeye itiraz ederek mahkemeye başvurdu.