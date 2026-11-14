Parfüm devleri de yapay zekanın yolunu tuttu. "Süreyi 30 dakika kısaltıyor"
14.11.2026 15:05
Kozmetik devleri, yeni parfüm formülleri geliştirmek ve yasal süreçleri hızlandırmak için yapay zekadan yararlanıyor.
Kozmetik devleri yeni parfümlerin formülünü oluştururken giderek daha fazla yapay zekaya başvuruyor.
Sektör uzmanlarına göre üst notalarda bergamot ve ardından gelen tatlı süsen kokusunun arkasında artık algoritmaların belirgin bir payı var.
Geleneksel parfüm dünyası insan duyusunun ve uzmanlığının yerinin tamamen doldurulamayacağını savunsa da yeni teknolojilere sırtını dönemiyor.
ABD'li kozmetik devi Estee Lauder, bu alanda adım atan şirketlerden biri olarak 2025 yılında Paris'te bir parfüm inovasyon merkezi açtı.
YAPAY ZEKA PARFÜMDEKİ "PARADOKSLARI" ÇÖZÜYOR
Şirketin koku inovasyonundan sorumlu başkan yardımcısı Lucas Nanini, merkezin geleneksel ustalıkla ileri teknolojiyi birleştirdiğini söylüyor.
Nanini'ye göre yapay zeka, Jo Malone of London, Kilian Paris, Le Labo ve Tom Ford Beauty gibi milyar dolarlık markalar için kullanılıyor.
Nanini, ortaya çıkan yeni formüllerin bir kısmını Maison des Parfums ziyaretçileri üzerinde test ediyor.
AFP'ye konuşan Nanini, "Yapay zeka, 'paradoks' dediğimiz durumlar üzerinde çalışmamıza olanak tanıyacak" diyor.
Nanini bunu şu sözlerle örneklendiriyor: "Örneğin, hem yoğun hem de havaya dağılabilecek kadar ince bir yağı nasıl üretebiliriz?"
Yapay zeka, parfümörlerin elle deneme yanılma yoluyla yıllarca sürecek çalışmalarla bulabileceği özelliklere sahip yağları tespit etmesine yardımcı oluyor.
HAYVANSAL İÇERİKLERİN YERİNİ YENİ MOLEKÜLLER ALIYOR
Makine zekası, yasal düzenlemelere uyum süreçlerinde de zaman kazandırıyor.
Nanini, bir parfümdeki her bir bileşenin farklı ülkelerde yasaklı olup olmadığını kontrol etmenin normalde çok uzun sürdüğüne dikkat çekiyor.
Şimdi ise kullanılan binden fazla bileşenden birinin belirli bir ülkede yasal olup olmadığı ve izin verilen en yüksek yoğunluk oranı tek bir tıklamayla doğrulanabiliyor.
Yapay zeka ayrıca hayvansal kaynaklı bazı içeriklerin yerine geçecek molekülleri bulmak için de kullanılıyor.
Afrika misk kedisi ve aynı türdeki diğer kedilerin bezelerinden elde edilen misk, geleneksel olarak parfümlere misk tonu vermek için kullanılıyordu.
Ancak bu madde hayvan hakları protestoları nedeniyle zamanla kullanımdan kaldırıldı.
ÜRETİM SÜRESİ YÜZDE 30'A KADAR KISALIYOR
ABD'li bir diğer büyük sektör oyuncusu International Flavors and Fragrances (IFF), yapay zekanın bir parfümü geliştirme ve üretme süresini yüzde 25 ila 30 oranında kısalttığını tahmin ediyor.
Büyüyen pazarda niş parfümlerin payı artarken İsviçre merkezli Givaudan ve Fransa merkezli Robertet gibi şirketler de yeni moleküller bulmaya yönelik araçlara büyük yatırımlar yapıyor.
IFF, on yıllar boyunca kurum içinde topladığı verileri kullanarak kendi yapay zeka araçlarını geliştirdi.
IFF parfümörü Tanguy Guesnet'nin kullandığı bu araçlardan biri, birbirini tamamlayan bileşenler öneriyor.
Guesnet, "Her parfümör, yarının duygusunu ateşleyecek o 'akoru', yani o kombinasyonu arıyor" diye konuşuyor.
Araç, tek bir bileşendeki molekülleri inceliyor ve benzer özelliklere sahip başka içerikler öneriyor.
Örneğin nane esansı menton içeriyor ve sistem bu bileşiğe sahip diğer malzemeleri listeleyebiliyor.
Guesnet aracın işlevini şu sözlerle anlatıyor: "Bazı eşleşmeler çok bariz görünebilirken bazıları biraz tuhaf gelebilir, ancak aracın zenginliği de tam olarak burada yatıyor."
Guesnet, "Yaratıcılığı teşvik ediyor ve bu sayede son derece özgün kombinasyonları değerlendirebiliyorum" diyor.
"YAPAY ZEKA ANGEL KOKUSUNU ÖNEREMEZDİ"
Öte yandan sektördeki herkes yapay zeka devrimine ikna olmuş değil.
Fransız parfüm evi Helius'un kurucu ortağı Guillaume Teule, bir kokunun nasıl gelişeceği konusunda kontrolü elinde tuttuğunu vurguluyor.
"Kendi vizyonumu koruyorum" diyen Teule, koku yaratımını müziğe benzetiyor.
Teule şöyle konuşuyor: "Tıpkı müzikte olduğu gibi, bileşenleri değiştirmeye başladığınızda uyumlar ve uyumsuzluklar ortaya çıkar; ilginç olan da tam olarak bu uyumsuzluklardır ve bunlardan yalnızca bir insan etkili biçimde yararlanabilir."
Teule, Thierry Mugler'in 1992 yılında piyasaya sürdüğü ve tatlı notalarıyla devrim niteliğinde sayılan “gurme'” parfümü Angel'ı örnek gösteriyor.
"Herhangi bir yapay zekanın 'Angel'ı önereceğine inanmıyorum" diyen Teule, parfümün ilk çıktığı dönemi "Durgun bir suya atılan bir taş gibiydi" sözleriyle anlatıyor.