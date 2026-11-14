Parfüm devleri de yapay zekanın yolunu tuttu. "Süreyi 30 dakika kısaltıyor"

Makine zekası, yasal düzenlemelere uyum süreçlerinde de zaman kazandırıyor.

Nanini, bir parfümdeki her bir bileşenin farklı ülkelerde yasaklı olup olmadığını kontrol etmenin normalde çok uzun sürdüğüne dikkat çekiyor.

Şimdi ise kullanılan binden fazla bileşenden birinin belirli bir ülkede yasal olup olmadığı ve izin verilen en yüksek yoğunluk oranı tek bir tıklamayla doğrulanabiliyor.

Yapay zeka ayrıca hayvansal kaynaklı bazı içeriklerin yerine geçecek molekülleri bulmak için de kullanılıyor.

Afrika misk kedisi ve aynı türdeki diğer kedilerin bezelerinden elde edilen misk, geleneksel olarak parfümlere misk tonu vermek için kullanılıyordu.

Ancak bu madde hayvan hakları protestoları nedeniyle zamanla kullanımdan kaldırıldı.