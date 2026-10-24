Paris'te yağma korkusu. Vitrinler tahtalarla kapatıldı
24.10.2026 11:32
Fransa'da lüks markalar, hafta sonu düzenlenecek gösteriler öncesinde vitrinlerini ahşap panellerle kapatırken bazı mağazalar yağma endişesiyle kepenk indirme kararı aldı.
Fransa'da ve Avrupa'da lüks tüketimin kalbi sayılan Paris sokakları, haftasonu düzenlenecek geniş katılımlı protestolar öncesinde vitrinlerini ahşap panellerle kapatan ve kepenk indiren dünyaca ünlü markaların güvenlik tedbirlerine sahne oluyor.
Geçen hafta Paris, Marsilya ve Bordeaux kentlerinde yüzlerce dükkanın camlarının kırılması ve yağmalanmasıyla sonuçlanan olayların ardından işletmeler yeni eylemler öncesinde riski göze alamıyor.
Başkentin lüks alışveriş noktalarından Vendome Meydanı yakınında yer alan Rolex bayisi ile De Beers mağazası çalışanları, bugün kapılarını tamamen kapalı tutacaklarını duyurdu.
Richemont bünyesindeki IWC gibi markaların yöneticileri ise gün içindeki gösterilerin yoğunluğuna göre erken kapanma kararı alabileceklerini belirtiyor.
PARİS SOKAKLARI YENİ GÖSTERİLERE HAZIRLANIYOR
Fransa'nın en büyük öğrenci sendikası UNEF ve 2018'de kurulan Sarı Yelekliler hareketinin de aralarında yer aldığı gruplar, hayat pahalılığı ile kamu hizmetlerindeki kesintileri protesto etmek amacıyla Paris merkezinde yürüyüş düzenlemeyi planlıyor.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla ülke genelinde özel birimlerle desteklenen 70 bin polisin görevlendirileceğini açıkladı.
Reuters ajansının haberine göre polis önlemlerine rağmen LVMH çatısı altındaki Louis Vuitton, Dior ve Bulgari gibi markaların çalışanları, Vendome Meydanı yakınındaki mağazalarında güvenlik personelini artırdıklarını ve tedbiri elden bırakmadıklarını bildirdi.
Bölgede resmi polis varlığının yanı sıra özel güvenlik ekipleri de görev yapıyor.
Civardaki büyük mağazalardan Printemps, güvenlik personelinin takviye edildiğini, gerekli güvenlik onarımlarının tamamlandığını, vitrin ve girişleri güçlendirmek üzere ek tedbirler aldıklarını kaydetti.
LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜ DÜNYA GENELİNDE BASKI ALTINDAYDI
Hermes Finans Direktörü Eric du Halgouet, hafta içinde yaptığı açıklamada şirketin Fransa'daki mağazalarında güvenlik tedbirlerini artırdığını duyururken son gelişmelerin ticari performansa etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi.
İmaj odaklı lüks sektörü, talepteki gerilemenin yanı sıra yeni olumsuzluklarla karşılaşmak istemiyor.
Dünya genelinde tüketici güvenindeki zayıflama ve İran savaşı nedeniyle yavaşlayan turizm hareketliliği, LVMH, Hermes ve Kering gibi devlerin bu ay yayımlanan çeyrek dönem mali raporlarına zayıf sonuçlar olarak yansıdı.
Graziella Braccialini mağazasında satış danışmanı olan Lidiya Shevchenko, Reuters'a verdiği demeçte, eylemler sırasında mağazaları ziyaret etmek isteyenlerin sayısının zaten düşük kalacağını düşündüğünü belirterek "Alışveriş söz konusu olduğunda ortamın havası da bir o kadar önemlidir" dedi.
Hafta başında Şanzelize Caddesi'ndeki Louis Vuitton mağazasından alışveriş yapan Kamboçyalı turist Jerry Lay ise Fransa'da alışveriş yapmayı sevdiklerini ancak geçen cumartesi yaşanan protestolardan sonra bir daha gelip gelmeme konusunda kararsız kaldığını ifade etti.
SOKAKLAR DURULMUYOR
Fransa genelinde hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle 17 Ekim'de başlayan Sarı Yelekliler eylemleri ile kamu ve sağlık personelinin eş zamanlı grevleri devam ediyor.
Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde şu ana kadar 3 binden fazla iş yeri zarar gördü ya da yağmalandı.
Güncel verilere göre 6 bin 800'ü aşkın kişi güvenlik güçlerince gözaltına alınırken milyarlarca avroluk kamu zararı oluştu.
Olayların büyümesini engellemek amacıyla Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kısıtlama saat 23.00 ile 06.00 arasında geçerliliğini koruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendikaların düzenlemediği bütün eylemlerin yasaklanacağını duyurdu. Macron, "meşru" olmayan sokak gösterilerinin her yerde engelleneceğini açıkladı.