Paris'te yağma korkusu. Vitrinler tahtalarla kapatıldı

Hermes Finans Direktörü Eric du Halgouet, hafta içinde yaptığı açıklamada şirketin Fransa'daki mağazalarında güvenlik tedbirlerini artırdığını duyururken son gelişmelerin ticari performansa etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu söyledi.

İmaj odaklı lüks sektörü , talepteki gerilemenin yanı sıra yeni olumsuzluklarla karşılaşmak istemiyor.

Dünya genelinde tüketici güvenindeki zayıflama ve İran savaşı nedeniyle yavaşlayan turizm hareketliliği, LVMH, Hermes ve Kering gibi devlerin bu ay yayımlanan çeyrek dönem mali raporlarına zayıf sonuçlar olarak yansıdı.

Graziella Braccialini mağazasında satış danışmanı olan Lidiya Shevchenko, Reuters'a verdiği demeçte, eylemler sırasında mağazaları ziyaret etmek isteyenlerin sayısının zaten düşük kalacağını düşündüğünü belirterek "Alışveriş söz konusu olduğunda ortamın havası da bir o kadar önemlidir" dedi.

Hafta başında Şanzelize Caddesi'ndeki Louis Vuitton mağazasından alışveriş yapan Kamboçyalı turist Jerry Lay ise Fransa'da alışveriş yapmayı sevdiklerini ancak geçen cumartesi yaşanan protestolardan sonra bir daha gelip gelmeme konusunda kararsız kaldığını ifade etti.