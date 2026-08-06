Pasifik adaları Trump'ın planına karşı ayağa kalktı

Amerikan Samoası'nı ABD Temsilciler Meclisi'nde temsil eden milletvekili Aumua Amata, derin deniz madenciliğinin bölge ihracat gelirlerinin büyük bölümünü sağlayan balıkçılık faaliyetlerini bozabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Amata, "Halkımızı temsil ediyorum ve Amerikan Samoası halkının çoğunluğunun buna karşı olduğuna eminim" diye konuştu.

Söz konusu ruhsatlar ön inceleme ve numune alma faaliyetlerini kapsıyor. Ticari işletmeye ilişkin gelecekte alınacak kararlar ise büronun ilave onayını gerektiriyor.

Amerikan Samoası merkezli çevre savunucusu Sabrina Suluai-Mahuka, okyanusa bir fiyat etiketi koymanın imkansız olduğunu belirterek, "Bu durum 'Buradan ne kadar para kazanabilirsiniz?' diye düşüneceğiniz bir şey değil" dedi.

Eski ABD'li diplomat Emily Wood ise derin deniz madenciliğinin risklerini daha iyi anlamak için Guam Valiliği ile birlikte çalışıyor.

Wood, önde gelen madencilik şirketlerinden Impossible Metals'ın kârın yüzde 1'ini ada topluluklarıyla paylaşma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Wood, "Neden olabilecekleri potansiyel hasarla karşılaştırıldığında bu hiçbir şey" ifadelerini kullandı.